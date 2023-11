Nach Bürgerprotest: Neue Buslinie im Essener Osten startet

Essen-Horst Lange haben Bürgerinnen und Bürger im Essener Stadtteil Horst für eine bessere Bus-Verbindung gekämpft. Jetzt geht‘s los.

Die Ruhrbahn startet eine neue Buslinie zwischen dem S-Bahnhof Essen-Horst und dem Steeler S-Bahnhof. Der Bus heißt „E33“ und fährt zwischen 5 und 22 Uhr stündlich, auch an Sonn- und Feiertagen. Die Strecke, für die der Bus etwa elf Minuten benötigt, führt entlang der Haltestellen Horst S-Bahnhof, Beulestraße, Horster Straße, Ruhrau und Steele S-Bahnhof.

Betriebsstart ist Freitag, 1. Dezember. Damit endet eine jahrelange Geschichte des Bürgerprotestes - viele Menschen im Stadtteil Horst fühlten sich abgeschnitten vom öffentlichen Nahverkehr, als die Ruhrbahn im Jahr 2018 die Buslinie 167 mangels Nachfrage einstellte. Zuletzt gab es nur noch den so genannten „Marktbus“, der aber erstens nur an drei Tagen pro Woche fährt und zweitens nur dreimal am Vormittag. Auch das Angebot der Arbeiterwohlfahrt (Awo) war kein echter Ersatz für die Ruhrbahn, schließlich fährt der Awo-Bus nur donnerstags.

Neue Buslinie soll sechs Monate lang testweise betrieben werden

Dem Vernehmen nach will die Ruhrbahn den neuen Bus ein halbes Jahr testen, um zu schauen, ob sich die Investition lohnt. Berechnungen von Ruhrbahn und Stadt zufolge könnte die neue Buslinie etwa 2000 Menschen betreffen - es geht vor allem um die Anwohnerinnen und Anwohner des „unteren“ Stadtteils Horst, also jene, die in der Senke des Ruhrtals wohnen. „Bei Ausfällen der Linie S3 müssen Fahrgäste etwa einen Kilometer bergan ins obere Horst laufen, um die dort verkehrenden Buslinien zu nutzen“, hatte schon die Verwaltung im Herbst festgestellt, als die Einführung der neuen Testlinie beschlossen wurde. Das sei vor allem für viele ältere Menschen und Gehbehinderte kaum zumutbar. Denn: Die S3 ist in den letzten Monaten oft ausgefallen, nachdem der Takt ohnehin schon ausgedünnt wurde.

Für den „E33“ setzt die Ruhrbahn einen so genannten „Midi-Bus“ der Firma MAN ein, das acht Meter lange Fahrzeug hat 24 Sitzplätze.

