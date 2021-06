Nach brutalem Überfall: Essener Ehepaar lobt Belohnung aus

Essen. Drei Maskierte überfielen ein Seniorenpaar in Überruhr im Schlaf. Jetzt versprechen die Opfer 2000 Euro für Hinweise, die zu den Tätern führen.

Knapp zwei Wochen nach einem brutalen Überfall in den eigenen vier Wänden hat ein älteres Ehepaar aus Überruhr-Holthausen eine Belohnung aus privaten Mitteln ausgelobt: Wer Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der nach wie vor unbekannten Täter führen, dem winken 2000 Euro, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der gestohlene Daimler der 79 und 78 Jahre alten Eheleute, mit dem die maskierten Täter flüchteten, konnte am Freitag in Wuppertal-Elberfeld gefunden werden. Der Wagen stand dort mehrere Tage verbotswidrig. Eine Anwohnerin wurde argwöhnisch und verständigte die Polizei.

Die Senioren im Schlaf überrascht

Drei maskierte Einbrecher hatten ihre Opfer in den frühen Morgenstunden des 11. Juni im Schlaf in einem Reihenhaus am Flakerfeld überrascht. Die Bande zwang die Senioren ihre Opfer, einen Tresor zu öffnen, fesselte sie und flüchtete mit Bargeld und Schmuck in dem schwarzen Daimler CLK 200 der Eheleute in unbekannte Richtung. Die ältere Dame konnte sich selbst und auch ihren Ehemann kurz nach dem Überfall befreien.

Die Kriminalpolizei Essen sucht weiterhin dringend Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie sollten sich melden unter der Rufnummer 0201/829-0 oder über den Notruf 110.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen