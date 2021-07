Nach Brand in Essen: Mutter sucht verzweifelt neue Wohnung

Essen-Frintrop. Ein Feuer hat die Wohnung von Janine Keßler und ihren Kindern in Frintrop zerstört. Warum die Suche nach einer neuen sie an ihre Grenzen bringt.

Ein Wohnungsbrand hat Janine Keßler und ihren drei Kindern das Zuhause in Essen-Frintrop genommen. An der Suche nach einer neuen Bleibe droht die alleinerziehende Mutter zu verzweifeln. Sie bekommt eine Absage nach der nächsten, wird oft gar nicht erst zur Besichtigung eingeladen. „Ich habe natürlich die allerschlechtesten Voraussetzungen als Jobcenter-Kundin mit drei Kindern“, sagt die 31-Jährige. „Viele Vermieter wollen am liebsten Paare ohne Kinder oder mit maximal einem Kind als Mieter.“

Sämtlicher Besitz der Familie ist Ende Mai von den Flammen zerstört worden – ein technischer Defekt hatte den Brand ausgelöst, Mutter und Kinder waren zu diesem Zeitpunkt in ihrem Garten in Oberhausen. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, Janine Keßler ist mit ihren Kindern bei ihrer Mutter und ihrem Bruder untergekommen. Möglichst schnell will sie gerne wieder ein eigenes Dach über dem Kopf haben, doch bisher sieht sie keine Chance. „Ich sehe uns Weihnachten noch bei meiner Mutter“, sagt sie. „Wir haben aktuell ein Zimmer zu viert und ich komme an meine Grenzen.“

Jüngere Kinder leiden unter der Situation

Nun sind erst einmal Ferien und sie will sich und den Kindern im Alter von zwölf, fünf und drei Jahren möglichst etwas Entspannung verschaffen. Der großen Tochter gehe es soweit gut, mittlerweile litten ihre Geschwister etwas mehr unter der Situation. „Die Unruhe ist den Kleinen schon anzumerken, sie sind dadurch sehr auf mich fokussiert“, sagt die Mutter. Spielzeug und Kleidung hatten sie kurz nach dem Brand von hilfsbereiten Familien aus der Kita geschenkt bekommen, mittlerweile konnte Janine Keßler weitere dringend benötigte Kleidungsstücke und Schulsachen über Zahlungen des Jobcenters anschaffen.

Auf ihrem Smartphone hat Janine Keßler Bilder der völlig verrußten Brandwohnung – wohnen kann dort vorerst niemand mehr. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Nach einem ersten Artikel dieser Redaktion hatten sich viele weitere Essenerinnen und Essener gemeldet, die gerne helfen wollten. Sie boten Spielsachen und Möbel an, bei einigen Familien stand gerade ein Umzug an – in einem Fall sogar das Auswandern nach Asien – und sie hätten gerne große Teile ihrer Wohnungseinrichtung weitergegeben. Doch ohne neue Wohnung kann Janine Keßler diese Möbelspenden nicht annehmen. Hilfsangebote zurückweisen zu müssen, belastet sie zusätzlich, sie will nicht undankbar wirken, hat aber keine Möglichkeit zur Zwischenlagerung. Schließlich sind die Wohnverhältnisse aktuell ohnehin schon sehr beengt.

Viele Absagen und wenige Einladungen

Um den Kindern einen Wechsel von Kita und Schule zu ersparen und weiter in der Nähe der Großmutter zu sein, sucht Janine Keßler nach einer neuen Wohnung in Frintrop, Bedingrade oder den näher gelegenen Teilen Borbecks. Acht Absagen hat sie bislang bekommen, die Zahl der Fälle, in denen sie gar nicht erst zur Besichtigung eingeladen wurde, ist schon zweistellig. „Die Vermieter sagen, sie verstehen, dass ich verzweifelt bin, aber eine Wohnung gibt uns trotzdem niemand“, sagt sie. „Ich kann die Vermieter sogar verstehen, wenn sie grundsätzlich Paare mit zwei Jobs vorziehen.“ Doch für sie selbst ist die Lage frustrierend. Bei den Wohnungsgenossenschaften habe sie es auch versucht, dort seien aber meist nur kleine Wohnungen frei.

Das Jugendamt biete ihr Unterstützung bei der Wohnungssuche an, was formale Angelegenheiten betreffe, „aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen, das Problem liegt woanders“. So bleibt Janine Keßler für sich und ihre Kinder nur zu hoffen, dass eine Vermieterin oder ein Vermieter aus der Umgebung ihr eben doch noch das nötige Vertrauen schenkt.

Wer eine passende Wohnung besitzt oder kennt, kann sich melden bei Caritas / SkF Essen unter zentrale-niederstrasse@cse.ruhr oder 319375900.

