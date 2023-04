Nach Brand in Essen: Melinas Familie muss bei Null anfangen

Ein Brand zerstört mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Essen-Frohnhausen. Melinas Familie ist auch betroffen und verliert ihr Zuhause.

Ein Brand hat Familie Schulten aus Frohnhausen ihren kompletten Besitz und ihr bisheriges Zuhause genommen. Nach dem Schock versuchen sich alle Familienmitglieder zu sammeln und sind dankbar für die Unterstützung und Anteilnahme, die sie auch von völlig fremden Menschen bekommen.

Vor einigen Wochen wachten Eltern und Kinder morgens auf und sahen ihr Mehrfamilienhaus in Flammen stehen. Der Brand reichte schon bis an die Balkone der Obergeschosse. Zum Glück konnten sich alle rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Doch die Bilder dieses Morgens werden sie so schnell nicht vergessen – zumal die Familie ohnehin schon viel verkraften musste. Tochter Melina (7) hat lange gegen den Krebs gekämpft, immer wieder keimt die Sorge auf, dass die Krankheit zurückkehrt.

Möbel, Spielzeug, Kleidung: Essener Familie muss nach Brand alles entsorgen

In dieser Situation traf es die Familie besonders hart, auch noch ihr Zuhause verlassen zu müssen. „Bei Null anfangen zu müssen, ist richtig mies“, sagt Melinas Mutter Denise Schulten. Durch Feuer, Ruß und Löschwasser sind alle Möbel, sämtliche Kleidung zerstört, einfach alles in der Wohnung ist unbrauchbar geworden. „Der Chemiker hat gesagt, dass wir gar nichts mitnehmen dürfen“, berichtet Schulten. „Alles ist weg, auch das Spielzeug der Kinder.“ Nach einem Aufenthalt bei der Verwandtschaft hat die Familie vom Vermieter mittlerweile eine Vier-Zimmer-Wohnung in Schönebeck zugewiesen bekommen. „Wir wissen allerdings noch nicht, ob es eine Zwischenlösung ist und für wie lange“, erklärt Denise Schulten.

Nach der Krebserkrankung ihrer jüngsten Tochter Melina (vorne) wollte Familie Schulten wieder viele gemeinsame Momente sammeln. Nach dem Brand gibt es viele neue Sorgen. Foto: Denise Schulten / Privat

Eine gebrauchte Küchenzeile konnten sie aus dem Umfeld bekommen. Der Verein „Gänseblümchen NRW“, der Familien mit krebskranken Kindern unterstützt, sorgte für Betten und Schränke für die Kinderzimmer. Viele Hilfsangebote erreichten die Familie auch nach einem Aufruf der „Essener Chancen“. So kamen zum Beispiel Elektrogeräte wie Waschmaschine, Backofen und Kühlschrank zusammen. Jetzt kümmern sich die Eltern noch um neues Spielzeug, Schul- und Malsachen. Über einen Aufruf auf der Plattform betterplace.me hatte die Familie in der akuten Krankheitsphase um Unterstützung gebeten, darüber spendeten auch nun noch einmal einige Menschen. Davon konnte die Familie schon neues Schulmaterial kaufen.

Melina hofft nach der Krebstherapie auf ihre Einschulung

Direkt nach dem Brand musste Melina wegen starker Schmerzen noch einmal in die Klinik. Mittlerweile konnte sie wieder entlassen werden und muss aktuell nur für Kontrollen hin. Allerdings erwische sie ein Infekt nach dem nächsten, berichtet ihre Mutter. Außerdem bekomme Melina wegen einer Form der Schwerhörigkeit für hohe Töne noch Hörgeräte. Bei alledem zeige sich die Siebenjährige sehr tapfer und blicke auf den geplanten Schulstart. „Wir hoffen, dass die Einschulung im Sommer funktioniert“, sagt ihre Mutter.

Melina ist mittlerweile sieben Jahre alt und hofft nach ihrem Kampf gegen den Krebs auf die Einschulung im Sommer. Foto: Denise Schulten / Privat

Der große Traum der Familie wäre es, vor dem ersten Unterrichtstag noch einmal rauszukommen für einen Urlaub, zu entspannen und die Gedanken abzulenken von Krankenhausaufenthalten und dem Brand. Außerdem möchten die Schultens langfristig gerne wieder in Frohnhausen wohnen, wo sie soziale Kontakte und kurze Wege zur Schule haben. Dazu suchen sie eine neue Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtteil und hoffen, dass sie vielleicht über den Instagram-Kanal @melina_will_leben Hinweise bekommen.

