Nach Bombensprengung in Essen mehrere Häuser unbewohnbar

Essen. Massive Schäden nach Detonation an der Werrastraße entdeckt. Etwa 20 Anwohner konnten in der Nacht zum Dienstag nicht in ihre Häuser zurück.

Es schwang bereits etwas Unheil mit, als die Stadt Essen kurz nach der Sprengung der Weltkriegsbombe an der Werrastraße in Bergerhausen am Dienstagabend formulierte, „durch die Detonation kann es zu einer Verschmutzung von Fassaden gegebenenfalls auch zu kleineren Schäden bis hin zu zerborstenen Fensterscheiben kommen“ - doch es kam alles viel schlimmer. Inzwischen ist klar: Drei Häuser sind durch die Druckwelle der erzwungenen Explosion so schwer beschädigt worden, dass Statiker sie noch in der Nacht für unbewohnbar erklärten.

In Hausfassaden wurden nach der Sprengung Risse entdeckt. Foto: Justin Brosch

Teilweise wurden Kellerwände verschoben, Fassaden und Wände in Treppenhäusern rissen auf, Putz platzte ab. Nach ersten Informationen sollen über 20 Bewohner betroffen sein. Die meisten kamen bei Verwandten und Bekannten unter, wenige verbrachten die Nacht in einem Hotel. Sie wissen nicht, wann sie in ihre Wohnungen zurückkehren können.

14 Mehrfamilienhäuser von der Versorgung abgeschnitten

Zudem sind 14 Mehrfamilienhäuser von der regulären Gas- und Wasserversorgung abgeschnitten, notdürftig wurden Tankwagen aufgestellt. Am Morgen zapfen Betroffene ihr Trinkwasser auf der Straße.

Die Druckwelle hat Gehwegplatten aufgeworfen und Kellerwände nach innen gedrückt. Foto: Justin Brosch

Möglicherweise sind Leitungen in der Erde, die vor der Explosion abgeschiebert worden sind, beschädigt worden, hieß es am Dienstagmorgen. Bauaufsicht, Statiker und Stadtwerke wollen sich zeitnah bei einem Ortstermin ein genaueres Bild von den Schäden machen. Bevor die Verantwortlichen Gewissheit haben, werden die Bewohner der betroffenen Häuser auf Heizung und Wasser aus den Leitungen verzichten müssen.

Anwohner vermissen Ansprechpartner

Am Morgen herrscht Unmut unter den Anwohnern, die zwar in ihren Häusern bleiben konnten, aber dennoch nicht wissen, wann ihre Wohnungen wieder beheizt werden können. Sie hoffen auf Ansprechpartner, die sich noch nicht haben sehen lassen, klagen über fehlende Informationen.

Eine Bewohnerin eines Hauses, das 30 Meter Luftlinie von dem Ort der Sprengung entfernt an der Ecke Fuldastraße liegt, berichtet, dass CDs aus dem Regal gefallen sind, als es krachte. Einsatzkräfte, die bei der Sprengung in einem Auto an der Töpferstraße standen, berichteten, dass die Druckwelle ihren Wagen ordentlich durchschüttelte.

Die Entschärfungszone war Dienstagmorgen noch abgesperrt. Foto: Martin Spletter

Sprengung unter 75 Tonnen Rheinsand

Trotz der Schäden: Entschärfer Frank Stommel von der Bezirksregierung Düsseldorf hatte noch am Abend betont, „die Sprengung ist gut gelaufen“. Aber irgendwohin müsse der dabei entstehende Druck nun einmal - „entweder nach oben, die Fenster und die Fassaden wären dann kaputt, oder in den Boden“, wo er sich verteilt und sogar Kellerwände versetzen kann, wie die Menschen in der Werrastraße erfahren mussten.

Und trotz der engen Wohnbebauung: An der kontrollierten Sprengung unter 75 Tonnen Rheinsand aus Kamp-Lintfort und speziellen Wasserbehältern habe kein Weg vorbei geführt, da es sich um einen sehr sensiblen Langzeitzünder handelte und der 125-Kilo-Blindgänger bewegt worden sei, was akute Gefahr bedeuten kann.

Feuerwehrsprecher Christoph Riße, sagte, dass es glücklicherweise sehr selten vorkomme, dass ein Blindgänger zwischen Wohnhäusern entschärft werden müsse.

(Wir aktualisieren diese Meldung, sobald weitere Informationen vorliegen)

