Nach Bedrohungslage in Essen: SEK sucht nach Schusswaffe

Nach einer Bedrohungslage in Essen hat sich ein Spezialeinsatzkommando der Polizei am Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Haus in Mönchengladbach verschafft: Im Auftrag der Essener Staatsanwaltschaft suchten Ermittler nach einer Schusswaffe, mit der ein 51-Jähriger im Dezember 2018 eine 49 Jahre alte Frau in Frohnhausen bedroht haben soll.

Bei dem Einsatz wurden ein Tor und eine Haustür durch Sprengungen geöffnet. Wie Oberstaatsanwältin Anette Milk auf Nachfrage berichtete, sei bei der Bedrohung in Essen vor über zwei Jahren niemand verletzt worden. Das Haus des Beschuldigten sei erst jetzt mit richterlichem Beschluss durchsucht worden, weil es so lange gedauert habe, dessen Personalien zu ermitteln.

Weitere Details nannten die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

