Nach Baumbesetzung: Essener Bauprojekt verzögert sich

Eine selbst ernannte Klimakampfgruppe hatte die 80 Jahre alte Buche in Essen besetzt, bevor sie gefällt wurde.

Essen-Stoppenberg. In Essen ist 2021 eine alte Rotbuche gefällt worden. Auf dem Grundstück sollen Häuser entstehen. Darum haben die Bauarbeiten noch nicht begonnen.

Vor mehr als einem Jahr ist in Essen-Stoppenberg unter großem Protest eine 80 Jahre alte Buche gefällt worden. Sie musste einem Bauprojekt weichen, dass an der Ecke Hallostraße/Im Natt geplant ist. Der Bau der Häuser hat jedoch noch nicht begonnen und es gibt auch noch keine Ersatzpflanzung.

„Wir warten aktuell auf die Baugenehmigungen der einzelnen Häuser“, erklärt Petra Höfels, Sprecherin des Investors Wilma Immobilien und wiederholt damit, was sie auch schon vor einem halben Jahr gesagt hatte. Auf dem Gelände an der Ecke Im Natt/Hallostraße sind vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 60 Wohnungen geplant, davon sollen 22 öffentlich gefördert sein. Außerdem soll dort eine Tiefgarage entstehen.

Investor wartet auf Baugenehmigung für Mehrfamilienhäuser in Essen-Stoppenberg

Höfels: „Baugenehmigungen müssen für jedes Gebäude einzeln erteilt werden, in dem Fall also vier Baugenehmigungen für vier Mehrfamilienhäuser.“ Alle Unterlagen seien eingereicht. Eigentlich habe es während des Verfahrens keine Probleme gegeben, dennoch ziehe sich die Genehmigung in die Länge.

Auf Anfrage bestätigt Stadtsprecher Patrick Betthaus, dass die Bauanträge im März vergangenen Jahres gestellt wurden. „Seitdem läuft die Prüfung und ist noch nicht endgültig abgeschlossen.“ Nach dem Eingang aller Stellungnahmen von zu beteiligenden Fachämtern könnten Überarbeitungen oder Ergänzungen von Unterlagen nötig werden. Der Bauherr habe einige Unterlagen erst Ende vergangenen Jahres eingereicht. Betthaus: „Die finale Erteilung der Baugenehmigung ist entsprechend abhängig von mehreren Faktoren, weshalb kein konkreter Zeitpunkt genannt werden kann.“

Vier Mehrfamilienhäuser sollen an der Hallostraße in Essen-Stoppenberg gebaut werden. Foto: Wilma Immobilien

Der Investor sei jedoch zuversichtlich, diese im Frühjahr Schritt für Schritt für die einzelnen Häuser zu erhalten und dann mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Der Plan ist, dass Wilma Immobilien die Häuser errichtet, ein anderer Investor soll sich dann um die Vermietung kümmern. „Investorenansprache“ nennt sich das im Fachjargon.

Höfers: „Sowohl die Nachfrage nach Mietwohnungen, auch und gerade in Essen, als auch die Marktlage mit rückläufiger Nachfrage nach Wohneigentum sprechen bei dem Projekt für diesen Schritt.“ Und da Wilma kein Wohnungsbestandhalter sei, biete das Unternehmen das Projekt mit Fertigstellung derzeit Vermietern aus dem privaten oder institutionellen Bereich an. Im Umkehrschluss kann noch nichts über die künftige Miethöhe gesagt werden.

Wann die ersten Mieter einziehen, ist derzeit ebenfalls noch unklar: Eigentlich sollten Ende 2024 alle Häuser fertig sein. Dieser Termin sei schon jetzt nicht mehr zu halten, erklärt Petra Höfels. Die Bauzeit betrage zweieinhalb Jahre für alle vier Gebäude.

Ersatzpflanzung für Rotbuche in Essen erst in einigen Jahren

Erst mit Beendigung der Bauarbeiten soll es dann auch eine Ersatzpflanzung für die 80 Jahre alte Rotbuche geben. Nachdem bekannt geworden war, dass diese gefällt werden soll, hatten sich Anwohnerinnen und Anwohner sowie Naturschützer für den Erhalt des Baumes engagiert. Die selbst ernannte Klimakampfgruppe hatte im März 2021 sogar eine Baumbesetzung organisiert. „Bäume statt Beton“ war damals unter anderem auf ihren Bannern zu lesen.

Trotz des Protests wurde der Baum im Dezember 2021 gefällt. Im Bebauungsplan stand, dass die als schützenswert eingestufte Rotbuche zunächst stehen bleiben solle, bis von ihr eine akute Gefahr ausgehe. Ein Gutachter hatte 2020 einen Pilzbefall festgestellt und eine Reststandzeit von zehn Jahren prognostiziert. Im Sommer 2021 wurde ein weiteres Gutachten erstellt. Es ergab, dass die Rotbuche nicht mehr standsicher genug sei. So kam es zur Fällung, die die engagierten Anwohner als „Katastrophe“ bezeichneten. „Nach Fertigstellung der Bauarbeiten wird ein entsprechender Ersatzbaum an gleicher Stelle angepflanzt – auch in bereits fortgeschrittenem Wachstum“, hatte Petra Höfels schon im vergangenen Jahr versprochen.

