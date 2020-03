Nach Arbeitsunfall: Bahn-Streckensperrung im Essener Norden

Essen. Nach einem Arbeitsunfall an der Strecke zwischen Gelsenkirchen und Oberhausen werden die Reparaturarbeiten bis zur kommenden Woche dauern.

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zu Mittwoch bei Sanierungsarbeiten an einer Brücke in Essen gekommen. An der Brückenbaustelle „Bottroper Straße“ auf der Bahnstrecke zwischen Altenessen und Dellwig sind gegen 3.15 Uhr Bauteile herabgestürzt. Diese haben nicht nur Gleisanlagen und Oberleitungen auf einer Länge von 500 Metern beschädigt. Ein Mitarbeiter einer privaten Baufirma wurde dabei schwer verletzt.

Züge fahren bis auf Weiteres nicht

Der Zugverkehr zwischen Essen-Altenessen und Oberhausen ist deshalb bis auf Weiteres unterbrochen. Der Fernverkehr wird zwischen Gelsenkirchen und Duisburg über Essen umgeleitet - der Halt im Oberhausener Hauptbahnhof entfällt.

Wie die Deutsche Bahn am Mittwochmittag mitteilte, werden die Reparaturarbeiten an der Oberleitung und den Gleisen voraussichtlich noch bis zur kommenden Woche dauern. Bis zu deren Abschluss bleibt die Bahnstrecke gesperrt.

Weiterhin betroffen sind die Züge der Linien RE3, RB32 und RB35. Diese werden entweder umgeleitet oder entfallen auf Teilstrecken. Zwischen Essen-Altenessen und Duisburg werde laut Mitteilung der Deutschen Bahn ein Ersatzverkehr mit Taxen beziehungsweise Bussen durch Abellio vorbereitet.

Die Bottroper Straße in Essen wurde laut Polizei ebenfalls gesperrt. Der Arbeitsschutz der Bezirksregierung war bereits vor Ort. Nach deren Angaben seien zwei Stahlträger bei der Demontage der Brücke ins Gleisbett gestürzt. Der Bauarbeiter stürzte dabei sechs Meter in die Tiefe. Die Unfallursache sei noch unklar und werde derzeit intensiv ermittelt. Wann die Untersuchung abgeschlossen sein wird, sei momentan nicht absehbar, teilte die Bezirksregierung mit.

Die Deutsche Bahn bittet Reisende, gegebenenfalls mehr Zeit einzuplanen und sich aktuell bei bahn.de/Reiseauskunft bzw. der DB Navigator-App über ihre Zugverbindung zu informieren. (red/dpa)