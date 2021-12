Nach 19 Jahren: Rüttenscheider „Dorfsheriff“ geht in Pension

Essen-Rüttenscheid. Als „Dorfsheriff“ war Rüdiger Buers, Bezirksbeamter der Essener Polizei für Rüttenscheid, 19 Jahre für „seinen Kiez“ da. So blickt er zurück.

Fast zwei Jahrzehnte war Rüdiger Buers das Gesicht der Polizei in Rüttenscheid. Nun geht der „Dorfsheriff“ in den Ruhestand. Nachdem er anfangs mal so angesprochen wurde, hat er die Anrede beibehalten. Bei den Leuten kommt das gut an, sagt der 61-Jährige. Rüttenscheid, das sei eben „sein Kiez“.

Buers Revier war die ganze Zeit über die Einkaufs- und Gastromeile, also das Herz von Rüttenscheid. Er kennt die Leute – und sie ihn. Beim „Pflastertreten“, wie er es nennt, also den obligatorischen Rundgängen, ergeben sich „immer wieder viele nette Gespräche“ und der Polizeibeamte meint das keineswegs mit einem ironischen Unterton. Was im Stadtteil passiert, wie er sich entwickelt, kommt dabei zur Sprache.

Bei Rüttenscheider Festen und beim Karneval im Einsatz

Auch wenn er selbst nicht in Rüttenscheid wohnt, gehört er doch dazu. Bei den vielen Festen, die es bis zur Corona-Pandemie gab, ob Rü-Fest oder Gourmetfestival „Rü Genuss pur“, war stets die Präsenz der Polizei gefragt und damit auch die von Rüdiger Buers. Beim Karneval, der in Rüttenscheid hoch im Kurs steht, begleitete er regelmäßig das Prinzenpaar.

Dass die heitere Seite schon mal ins Gegenteil umschlagen kann, erlebte er seit diesem Sommer. Galt die Rü doch eigentlich als gemütliches Ausgehviertel – durchaus inklusive Feiern bis in die Puppen – wendete sich das Blatt. Die Partyexzesse mit Lärm und Müll, die plötzlich aufkamen, seien vor allem dem Wechsel des Publikums geschuldet, so Buers. In einer dicht bewohnten Gegend komme es dann natürlich schnell zu Problemen. Im zurückliegenden Sommer fielen für ihn dann auch manche Zusatzschichten an, wenn die Polizei verstärkt vor Ort war, zumal er sich auch selbst ein Bild von der Lage machen wollte.

Treffen mit alten Bekannten gehören zur Tagesordnung

Hier und da gab es für Buers dann Erlebnisse, die ihm mit dem Anstieg seiner Dienstjahre immer häufiger widerfahren sind: „Da kommt dann ein großer junger Mann auf mich zu und fragt: Kennen Sie mich noch? Sie waren doch damals bei uns in der Grundschule, als wir Fahrrad-Unterricht hatten.“

Buers schmunzelt auch, wenn sich eine junge Frau noch erinnert, wie sie damals mit der Schulkasse auf der Wache war: „Lernanfänger laden wir nämlich in den ersten Schultagen zum Besuch bei uns ein.“ Die Kindern sollen lernen, dass Polizeibeamte Vertrauenspersonen sind, im wahrsten Sinn Schutzmann. Zu oft erlebe er, dass Eltern Drohungen wie „Sei brav, sonst verhaftet dich die Polizei“ aussprächen.

Bürger rufen auch wegen Computerproblemen die Essener Polizei

Der gebürtige Essener gehört zu den Bodenständigen, zu den Beamten, die beim Streifendienst darauf Wert legen, moderat zu sein. Konflikte regelt er mit Augenmaß. Und ein ums andere Mal hilft er auch dort, wo er eigentlich nicht zuständig ist. Zum Beispiel bei Streitigkeiten unter Nachbarn: Einer lässt die Tür offen, ein anderer möchte sie stets abgeschlossen wissen. Kein Fall für die Polizei, möchte man meinen. Doch wenn er gerufen wird, dann ist Buers zur Stelle und vermittelt.

Tatsächlich, weiß der „Dorfsheriff“ zu berichten, rufen Bürgerinnen und Bürger für „alles“ die Polizei. So seien auch schon Anrufe wegen Computerproblemen oder einem eingefrorenen Fenster eingegangen, an dem sich nicht mehr rütteln ließ. Aber auch das gibt es: „Eine Frau hatte sich verletzt und musste ins Krankenhaus. Sie wollte aber nicht, weil sie für ihren pflegebedürftigen Mann sorgte“, erinnert sich Buers. „Also habe ich mich 45 Minuten lang um den Mann gekümmert, bis Hilfe kam.“

Rüttenscheider „Dorfsheriff“: „Ich würde alles nochmal genauso machen“

Auch in anderen Bereichen war während Buers’ langer Laufbahn Sensibilität gefragt. So hatte er zum Beispiel mit Opfern häuslicher Gewalt in seinem Bezirk zu tun, führte nach ausgesprochenem Betretungsverbot Kontrollen durch, um zu prüfen, ob der gewalttätige Partner nicht doch wieder in der Wohnung weilte. Hier war Buers als „Dorfsheriff“ Vertrauensperson. „Man muss einfach mit den Leuten sprechen und signalisieren, dass man für sie da ist“, sagt er.

Im Ruhestand möchte Buers nun mit seiner Frau die Dinge unternehmen, die er zuvor immer genau seinem Dienstplan anpassen musste: Wandern und Fahrradfahren, Reisen innerhalb Deutschlands. So ganz verlassen wird er die Polizei aber trotzdem nicht. Unter anderem ist er in der Gewerkschaft und im Motorradverein der Polizei aktiv. Auf seine Berufslaufbahn blickt er mit einer tiefen Zufriedenheit zurück. Wer andauert mit seinem Job hadere, für den sei es wahrscheinlich nicht das Richtige, sagt Buers. Er selbst habe kein einziges Mal gezweifelt: „Ich würde alles nochmal genauso machen.“

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen