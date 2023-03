Mytoys schließt alle Filialen – auch im Essener Allee-Center

Essen-Altenessen. Mit Mytoys schließt der letzte Spielwarenladen im Essener Norden. Und das, obwohl laut Filialleiter Frank Steiner gute Zahlen geschrieben wurden.

Das Spielwarengeschäft Mytoys im Altenessener Allee-Center wird geschlossen. Die Hamburger Otto Group stellt den Geschäftsbetrieb der Spielwarenplattform Mytoys.de ein und schließt bis Februar 2024 alle 19 Filialstandorte in Deutschland. Das hat der Konzern am Montag, 6. März, mitgeteilt und damit das Team im Altenessener Allee-Center geschockt. „Für uns war das wie eine kalte Dusche und wir fühlen uns alle wie überfahren“, erklärt Frank Steiner, Filialleiter in Altenessen.

Mytoys seit 2017 im Altenessener Allee Center

Der Standort hatte dort auf 450 Quadratmetern im Jahr 2017 geöffnet und lief laut Filialleiter Frank Steiner „richtig gut“. Der Laden habe super Zahlen geschrieben und das, obwohl die Marge im Spielzeugsegment extrem niedrig sei. Der Onlineshop des Konzerns mache hingegen Miese und der Filialbetrieb alleine sei für den Konzern nicht interessant genug. Acht Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft die Schließung im Altenessener Einkaufszentrum. Steiner: „Die stehen wahrscheinlich dann erstmal ohne Job da.“ Eine davon spricht Russisch und hat damit zuletzt den Geflüchteten aus der Ukraine beim Einkauf geholfen. „In Altenessen leben viele Migranten und die haben viele Kinder“, weiß der Filialleiter. Und er weiß auch: „Bei den Kindern wird zuletzt gespart.“

Nach den Corona-Lockdowns habe man gemerkt, dass der Spielwaren-Einzelhandel gebraucht werde. Viele seien mit ihrem Nachwuchs in die Filiale gekommen und hätten Lego und Puzzle für Schlechtwetter-Zeiten gekauft. In den nächsten Wochen soll Garten- und Sandspielzeug in die Regale geräumt werden. „Der Verkauf geht normal weiter“, betont Frank Steiner.

Genaues Datum für Schließung von Mytoys in Essen noch unklar

Wann genau die einzige Essener Mytoys-Filiale schließt ist noch unklar, Steiner geht aber davon aus, dass spätestens Ende des Jahres Schluss ist. „Vielleicht nehmen wir das Weihnachtsgeschäft noch mit.“ Details würden in den kommenden Wochen bekannt gegeben. Es werde auf jeden Fall weiter Ware eingekauft und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen würden weiter ihr Gehalt bekommen, über Abfindungen werde noch verhandelt. Der Konzern sei schließlich nicht insolvent. „Es werden alle fristgerecht gekündigt.“

Ottos E-Commerce-Vorstand Sebastian Klauke hatte erklärt: „Natürlich ist uns diese Entscheidung äußerst schwergefallen, gerade auch hinsichtlich der engagierten und professionellen Arbeit aller Mitarbeitenden von Mytoys.“ Doch angesichts des über Jahre defizitären Geschäftsmodells gebe es keine Alternative. Das Unternehmen habe trotz mehrfacher strategischer Neuausrichtung und hoher Investitionen keine solide wirtschaftliche Performance und die erforderliche nachhaltige Rentabilität erreicht, erklärte Otto.

Keine anderen Spielzeuggeschäfte im Essener Norden

Für die Altenessener ist das ebenfalls eine bittere Nachricht, gibt es doch im Essener Norden keine anderen Spielzeuggeschäfte. Der Spielwarenladen Küchmeister in Stoppenberg hatte 2021 nach jahrzehntelangem Betrieb geschlossen, auch im Allee-Center war Mytoys Platzhirsch: „Mehr als einen braucht man als Einkaufszentrum nicht“, sagt Center-Managerin Andrea Schwenke, die von der Nachricht ebenso überrascht war wie die Mitarbeiterinnen.

Die letzte Hoffnung von Frank Steiner ist jetzt, dass sich eine andere Kette bereiterklärt, einige Mytoys-Filialen zu übernehmen. Dann würde es im Allee-Center vielleicht auch in Zukunft noch Puppen, Spielzeugautos und Schulranzen zu kaufen geben.

Hier gibt es in Essen noch Spielwaren zu kaufen Spielwaren gibt es noch in verschiedenen Essener Stadtteilen zu kaufen. Eine Übersicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Smyths Toys (ehemals Toys R Us) Hollestraße 3 im Essener Zentrum

Kram und Kinkerlitz, Kupferdreher Straße 182 in Kupferdreh

Dranges Spielzeugladen, Bahnhofstraße 7 in Heisingen

Rü Rabauken, Franziskastraße 31 in Rüttenscheid

Klabauterladen, Stadtwaldplatz 8 Stadtwald

Kröber & Co., Brückstraße 25 in Werden

Frechdachs, Hauptstraße 88 in Kettwig

Galeria Karstadt im Limbecker Platz

