Ruhr Museum in Essen „Mythos und Moderne“: Fußballschau geht in die Verlängerung

Essen 50.000 Besucher haben die Essener Fotoschau „Mythos und Moderne“ schon gesehen. Wegen großer Nachfrage läuft die Fußballausstellung nun länger.

Die auf der Essener Zeche Zollverein präsentierte Sonderausstellung „Mythos und Moderne. Fußball im Ruhrgebiet“ geht in die Verlängerung. Die Publikumsresonanz sei enorm, sagen die Veranstalter. In Kooperation mit dem Deutschen Fußballmuseum präsentiert das Ruhr Museum deshalb noch bis zum 20. Mai 2024 über 450 seltene bis nie gezeigte Fotografien zum „Land der 1.000 Derbys“.

„Mit über 50.000 Gästen ist unsere Fußballausstellung die erfolgreichste Fotografie-Ausstellung, die wir je auf Zollverein gezeigt haben. Sie unterstreicht die Wichtigkeit dieses einmaligen Sports für diese Region“, sagt Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums.

Verlängerung für die Ausstellung „Mythos und Moderne“. Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums (li.) und Theodor Grütter, Direktor des Ruhr Museums, freuen sich über die große Publikumsresonanz. Foto: Christoph Sebastian / WAZ

Die 450 Bilder präsentieren in der spektakulären Industriekulisse des Unesco-Welterbes Zollverein 100 Jahre Ruhrgebietsfußball im Zeitraffer, dokumentieren Jubel und Euphorie, Aufstieg und Abstieg. Und feiern einen Sport, der an jedem Wochenende nicht nur Hunderttausende in die Stadien lockt, sondern auch identitätsstiftende Bedeutung für die gesamte Region hat.

Vom Ascheplatz bis zur Hochglanzarena

In zweimal elf Kapiteln, die sich dem „Stadionbesuch“ widmen oder den

„Legenden und Idole" Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein.

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums (m.) und Prof. Heinrich Theodor Grütter (r.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums (l.) und Prof. Heinrich Theodor Grütter (r.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter (r.), Direktor des Ruhrmuseums, und Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums (l.), bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums (m.) und Prof. Heinrich Theodor Grütter (r.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Peter Bankmann (m.) mit Kevin Grund (l.) und Frank Kurth (r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Im Vordergrund zu sehen ist das Trikot, dass Helmut Rahn im WM-Endspiel 1954 getragen hat.

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter (l.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Im Vordergrund zu sehen ist das Trikot, dass Helmut Rahn im WM-Endspiel 1954 getragen hat. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter (m.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Talk im Erich-Brost-Pavillon mit Rolf Hantel (WAZ), Frank Kurth (RWE), Kevin Grund (RWE) und Ralf Wilhelm (WAZ, v.l.n.r.) im Rahmen des RWE-Legendenabend am Donnerstag, den 2. November 2023, auf Zeche Zollverein.

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das Foto von Hans Dieter Baroth, aufgenommen 1976, zeigt einen Anhänger von Rot-Weiss Essen.

Frank Kurth steht vor dem Foto von Ralph-Derek Schröder vom 8. März 1994. Das Foto zeigt Frank Kurth jubelnd nach dem gewonnenen Pokalhalbfinale gegen Tennis Borussia Berlin.

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter (v.), Direktor des Ruhrmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Heinz und Petra vor dem Trikot von Helmut Rahn bei der Exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth (r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Prof. Heinrich Theodor Grütter, Direktor des Ruhrmuseums, vor dem Foto von Hans Dieter Baroth bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon mit Rolf Hantel (WAZ), Frank Kurth (RWE), Kevin Grund (RWE) und Ralf Wilhelm (WAZ, v.l.n.r.) im Rahmen des RWE-Legendenabend am Donnerstag, den 2. November 2023, auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon mit Rolf Hantel (WAZ), Frank Kurth (RWE), Kevin Grund (RWE) und Ralf Wilhelm (WAZ, v.l.n.r.) im Rahmen des RWE-Legendenabend am Donnerstag, den 2. November 2023, auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Jennifer und Michael bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Frank Kurth (RWE), Ralf Wilhelm (WAZ), Prof. Heinrich Theodor Grütter (l.), Direktor des Ruhrmuseums, Kevin Grund (RWE) und Rolf Hantel (WAZ, v.l.n.r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth (r.) im Gespräch mit WAZ-Sportredakteur Rolf Hantel (2.v.r.) beim Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (m.) und Kevin Grund (2.v.r.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Erinnerungsfoto mit den RWE-Legenden Kevin Grund (l.) und Frank Kurth (r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Erinnerungsfoto mit den RWE-Legenden Kevin Grund (l.) und Frank Kurth (r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth beim Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth und Kevin Grund (l.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth und Kevin Grund den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Small Talk mit Frank Kurth im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Exklusive Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Nach der Talkrunde signieren Frank Kurth (l.) und Kevin Grund (m.) den Ausstellungskatalog. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth (l.) mit Kevin Grund (m.) und Prof. Heinrich Theodor Grütter (r.), Direktor des Ruhrmuseums, vor einem Foto von Ralph-Derek Schröder, aufgenommem am 8. März 1994. Das Foto zeigt Frank Kurth jubelnd nach dem gewonnenen Pokalhalbfinale gegen Tennis Borussia Berlin. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums, Frank Kurth (RWE), Ralf Wilhelm (WAZ), Prof. Heinrich Theodor Grütter (l.), Direktor des Ruhrmuseums, Kevin Grund (RWE) und Rolf Hantel (WAZ, v.l.n.r.) bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth beim Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Kevin Grund beim Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen des RWE-Legendenabend am Donnerstag, den 2. November 2023, auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Kevin Grund mit Ronny und Susanne bei der exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Legenden und Idole“ Frank Kurth (r.) im Gespräch mit WAZ-Sportredakteur Rolf Hantel beim Talk im Erich-Brost-Pavillon im Rahmen einer exklusiven Führung für 100 WAZ Leser*innen durch die Fotoausstellung "Mythos und Moderne - Fußball im Ruhrgebiet" am Donnerstag, den 2. November 2023, im Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Service Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

, erzählen die Bilder, warum Fußball ein charakteristisches Lebensgefühl der Region ist. Besucher begegnen der Geburtsstunde des Arbeitersports vor der vom Bergbau geprägten Förderturm-Kulisse ebenso wie die Welt der modernen Hochglanz-Arenen.

Vergangenheit trifft so Gegenwart und Fußball-Zukunft: „Die Ausstellung stimmt die Menschen in der Region einmal mehr auf die Europameisterschaft im eigenen Land ein, die im Juni auch in Dortmund und Gelsenkirchen stattfindet“, sagt Manuel Neukirchner, Direktor des Deutschen Fußballmuseums in Dortmund. Nach „Mythos und Moderne“ plant man dort gleich die nächste besondere Schau. Das immersive Ausstellungsprojekt „In Motion. Art & Football“ soll ab dem 27. Mai zeigen, wie sich die größten Malerinnen und Maler der künstlerischen Moderne mit dem Fußball beschäftigt haben.

Im Essener Ruhr Museum begegnen Besucher auch besonderen Exponaten wie dem Weltmeister-Trikot von Helmut Rahn. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Das Dortmunder Museum hat neben den 450 Bildern von bekannten Fotografen wie Willy van Heekern, Rudolf Holtappel oder Andreas Gursk auch besondere Exponate nach Essen geschickt. Dazu zählt neben der berühmten „Pöhler“-Kappe von Dortmund-Coach Jürgen Klopp auch Helmut Rahms Original-WM-Trikot von 1954.

Zusammen mit der FUNKE Mediengruppe wurden in den vergangenen Monaten außerdem die Legenden-Elf des Ruhrgebiets und der

1. Kicken mit Stil: Brigitte Fabricius hat im Familienalbum ein Foto einer Fußballmannschaft um 1930 aus Bochum-Stiepel entdeckt.

2. Gespielt wurde in Straßenschuhen, der Eingang durch die Hecke zum Gemüsegarten war das Tor: Die beiden Freunde spielten 1968 in einem Hinterhof in Oberhausen-Sterkrade zusammen Fußball.

3. Alles geben beim Torwart-Training: Helga Bolz hat in ihrem Fotoalbum dieses Bild von ihrem mittlerweile verstorbenen Mann Friedhelm Bolz entdeckt. Es zeigt den damals 18-Jährigen beim Üben in der Halle. „Ich finde das Foto sehr authentisch. Es zeigt, mit welchen einfachen Hilfsmitteln so ein Training damals stattfand", sagt Helga Bolz.

4. Eine Stadt im Ausnahmezustand. Mit einem 2:0-Sieg gegen Nürnberg krönte sich der BVB 2011 unter Trainer Jürgen Klopp zum deutschen Meister. Harry Handschuh hat festgehalten, wie die Dortmunder und Dortmunderinnen ihre Mannschaft feierten.

5. „Mein Vater Friedhelm Jesse hat für den MSV Duisburg und Westfalia Herne gespielt", sagt Olaf Jesse, der das Foto im Album entdeckt hat.

6. Wohl wenig löst so viel Spannung aus wie ein anstehendes Elfmeterschießen. Peter Maldaner hat das Gedränge der Nachwuchsspieler bei einem Mini-F Turnier in Gladbeck festgehalten.

7. Kurz vor Weihnachten kam es im heute nicht mehr existierenden Grugastadion zu einem besonderen Spiel. Um gegen die bulgarische Nationalmannschaft zu siegen, spielte ausgewählte Spieler der beiden Essener Vereine Schwarz-Weiß und Rot-Weiss nicht gegen, sondern miteinander. „Am Ende stand es 1:1", erinnert sich Raimund Kommer, der das Foto geschossen hat.

8. „Mein Vater war bekannt wie ein bunter Hund auf den Ascheplätzen in Essen. Angeblich schoss er auf jedem Platz mindestens ein Tor", sagt Marcus Bey über seinen Vater Friedrich „Fritz" Bey, den die Fotos zeigen. Friedrich Bey spielte für den Verein Preußen Steele, Sohn Marcus trat später in seine Fußstapfen. „Lief ich auf, bekam ich mit, wie die älteren Zuschauer oftmals riefen: ,Hey, das ist doch bestimmt der Junge vom alten Fritz!'", erinnert sich Marcus Bey. Sein Vater Friedrich Bey wiederum spielte selbst Fußball, solange er laufen konnte. „Mit 80 Jahren ist mein Vater, einer der wohl leidenschaftlichsten Kicker des Ruhrgebiets, verstorben. Der Samstagnachmittag war ihm bis zum Schluss heilig. Ich bin dankbar dafür, dass er mir den Fußball gegeben hat", sagt Marcus Bey. Er spielt noch heute Fußball, genauso wie sein Sohn. „Der Fußball im Ruhrgebiet: Unsere Familie trägt ihn im Herzen, egal, wohin es uns im Leben verschlägt."

9. Mal gemütlich ein Spiel gucken? Das ging früher so: Für die beste Aussicht kletterten Fans im März 1971 an der Castroper Straße auf Bäume, im Stadion selbst war schließlich kein Platz mehr frei. Kein Wunder, ging es beim Spiel des VfL Bochum gegen Fortuna Düsseldorf um nichts Geringes als den Aufstieg in die erste Bundesliga, beide Vereine waren die schärfste Konkurrenten. Volkmar Bischoff hat die Anspannung und Leidenschaft mit seinem Foto festgehalten. Am Ende der Saison stiegen sowohl der Vfl als auch die Fortuna in die Bundesliga auf.

10. Ingetraud Herrmann hat im Fotoalbum ihres Vaters (3.v.l.) dieses Foto entdeckt. „Mein Vater notierte dazu: ,Kreismeister der 1. Jugend Gruppe, Bochum 1937'", erzählt sie.

11. Die Mannschaft hatte eine „gute Zeit", sie selbst eine „gute Position, um Fotos zu machen", sagt Petra Schnell-Klöppel. Ihr Bild zeigt die Spielerinnen des FCR 2001 Duisburg im Oktober 2011.

12. Verletzungen gehören zum Fußball wie der Ball: „Auf diesem Foto trägt der Kapitän der Zebras den verletzten Spieler, Werner Kubek, vom Platz", sagt Günter Preuß. Er selbst hat mehr als 450 Spiele für den MSV Duisburg absolviert und feierte 1966 den DFB-Pokalsieg. Nach seiner aktiven Karriere arbeitete er als Trainer für Eintracht Duisburg und Hamborn 07.

13. Die ehrenamtlichen „Fahnengirls" von RWE, Rot-Weiss Essen, festgehalten von Uwe Strootmann.

14. Als Werner Nowoczyns Schwester um Weihnachten 1955 ihre Verlobung feierte, konnte der damals Achtjährige sein Idol treffen: „der Boss" Helmut Rahn stieß mit der Familie an.

15. „Mein Ehemann Gunther Schenda, mit dem ich seit 45 Jahren verheiratet bin, ist nicht nur Fußball-Fan, sondern war – solange es die Knie zu ließen – als Amateur beim VfB Speldorf in Mülheim aktiv", erzählt Dagmar Schenda. Das Foto wurde Ende der 1960er aufgenommen und zeigt die Mannschaft, die damals in der Kreisklasse A spielte, in Duisburg-Buchholz nach einer „Schlammschlacht", wie Dagmar Schenda es nennt: „In den bereit gestellten Bottichen konnten sie nach dem Spiel ihre Schuhe reinigen."

16. Der fliegende Torwart: So nennt Horst Maczollek das Bild, das eine Spielszene auf dem Sportplatz von TuS Eving-Lindenhorst 1945 e.V. um 1994 zeigt.

17. Fußball vor Industriekulisse: Josef Osterhoff hat die Jugendlichen 2008 vor der Zeche Consol in Gelsenkirchen fotografiert.

18. Marion Jankes Familie ist eng mit dem Ruhrgebiets-Fußball verbunden: Ihr Vater Hermann Grafers spielte 1968 und 1969 bei der Eintracht Duisburg.

19. Ronja Hallmann-Schwenken hat mit ihrem Foto die Leidenschaft für ihren Verein, den VfL Bochum, bei einem Stadionbesuch festgehalten. Ihr Motto: „Unbeugsam im Herzen."

20. Marc Büser hat ein Foto seines Großvaters Walter Kemper wiederentdeckt. „Als Torwart war er ganz in Schwarz", erzählt er. Das Foto stammt aus den 1920ern und zeigt vermutlich den DSC Dortmund 95.

gesucht. Die Ergebnisse der großen Leser-Aufrufe sind nun auf zwei Wänden in der Ausstellung zu sehen.

Ein weiterer Anreiz für Fußballfans: Konnten sich bislang Besitzerinnen und Besitzer einer Dauerkarte eines Ruhrgebietsvereins über ermäßigten Eintritt in die Ausstellung freuen, wird die Aktion nun auf alle Fans mit einem Mitgliedsausweis eines Ruhrgebietsvereins erweitert. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Schülerinnen und Schüler sowie Studierende unter 25 Jahren haben stets freien Eintritt.

Die Ausstellung „Mythos und Moderne“ ist montags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

