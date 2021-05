Mutiger Fahrgast hält in Essen Handydieb in der S-Bahn fest

Die Polizei nahm am Samstagabend einen Handydieb am Bahnhof Essen-Steele fest.

Ein aufmerksamer Fahrgast (56) hat am Samstagabend einen Handydiebstahl in einer S-Bahn vereitelt. Der Täter konnte festgenommen werden.

Der 56-Jährige hatte gegen 20 Uhr in der Bahn beobachtet, wie ein Mann einem 23-Jährigen das Handy gestohlen hatte, teilte die Polizei mit. Das Opfer hatte das Telefon auf den Platz neben sich gelegt, als der Täter zugriff. Der Zeuge stellte sich dem Dieb in den Weg und hielt ihn zusammen mit der Zugbegleiterin fest. Dabei kam es zu einer Rangelei, bei der alle drei leicht verletzt wurden, so die Polizei.

Festnahme am S-Bahnhof Essen-Steele

Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter am S-Bahnhof Steele „in Empfang“. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 28-jährigen Essener, der der Polizei aus früheren Einsätzen bekannt ist. Er soll schon häufiger in ärztlicher Behandlung gewesen sein und wurde auch dieses Mal in ärztliche Obhut übergeben, heißt es.

