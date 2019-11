Musik und Romantik beim lebendigen Kalender in Essen-Kray

Kray/Leithe. Erster lebendiger Adventskalender in Kray und Leithe verspricht 21 adventliche Momente: Start ist am 1. Dezember zum Weihnachtsmarkt am Rathaus.

Lustig oder nachdenklich, magisch, musikalisch oder romantisch – der erste lebendige Adventskalender in Kray und Leithe will 21 adventliche Momente in der oft hektischen Vorweihnachtszeit zaubern. Und eines ist garantiert: Es geht nachbarschaftlich zu. Die Teilnahme soll die Menschen näher zusammenbringen.

Essen Termine und Adressen für die Kalender-Türchen Die Kalendertüren: Sonntag, 1. Dezember, Adventsmarkt Krayer Rathaus, 16 Uhr; Montag, 2. Dezember, Barbarastraße 3a; Dienstag, 3. Dezember, Grimbergstraße 30; 16 Uhr; Mittwoch, 4. Dezember, Guntherweg 8; Donnerstag, 5. Dezember, Grimbergstraße 20-24; Freitag, 6. Dezember, Beckmesserstraße 34, Samstag, 7. Dezember, Krayer Straße 238, Sonntag, 8. Dezember, Korumhöhe 11, Montag, 9. Dezember, Kamblickweg 27, Dienstag, 10. Dezember, Fünfhandbank 50; Mittwoch, 11. Dezember, Pause; Donnerstag, 12. Dezember, Krayer Straße 147, Freitag, 13. Dezember, Krayer Straße 260; Samstag, 14. Dezember, Ottostraße 29 a, Sonntag, 15. Dezember, Ottostraße 63 (Minigolf), 18 Uhr, Montag, 16. Dezember, Leither Straße 33, Dienstag, 17. Dezember, Krayer Straße 137, Mittwoch, 18. Dezember, Krayer Straße 244, Donnerstag, 19. Dezember, Karmelitenweg 11, Freitag, 20. Dezember, Heinrich-Sense-Weg 25, Samstag, 21. Dezember, 21. Dezember, Heinrich-Sense-Weg 17, Sonntag, 22. Dezember, Heinrich-Sense-Weg 15, 10.10 Uhr. Wenn keine Uhrzeit angegeben ist, finden die Treffen um jeweils 18.30 Uhr statt. Der Nachbarschaftsstammtisch „Kray mit Ypsilon“ findet immer normalerweise am letzten Donnerstag im Monat um 20 Uhr statt. Kurzfristige Änderungen sind möglich. Wer dabei sein will, kommt einfach vorbei oder informiert sich vorher bei Peter Schütte: 0177-3222966, www.kraymitypsilon.de.

Vorfreude ist ja bekanntlich die allerschönste. Peter Schütte, Sprecher des Nachbarschaftsstammtisches „Kray mit Ypsilon“, jedenfalls fiebert dem Start des ersten lebendigen Adventskalenders am Sonntag, 1. Dezember, geradezu entgegen. Um 16 Uhr soll sich am Krayer Rathaus das erste Fenster öffnen. Wer an einer der Scheiben eine große „1“ entdeckt, steht richtig. Und rundherum gibt es Adventsstimmung beim Weihnachtsmarkt.

Kirchengemeinden, Kitas, Geschäfte, die Studiobühne, das Krayer Archiv machen mit

Der lebendige Kalender feiert in Kray und Leithe Premiere. Insgesamt 21 Mal öffnen sich für alle, die dabei sein möchten, Türen oder Fenster. Kirchengemeinden, Kitas, Geschäfte, die Studiobühne, das Krayer Archiv, die Krayer Bürgerschaft, das Übergangsheim an der Grimbergstraße, Bezirksverwaltungsstelle, aber auch Privatleute sind Teil des Programms.

„Jeder Tag lohnt sich, denn jeden Tag gibt es eine Überraschung“, verrät Schütte. Vor etwa zwei Monaten hatte der vor einem Jahr bei einem Stadtteil-Weihnachtstreffen entstandene Nachbarschaftsstammtisch die Idee, eine lokale Aktion für Kray und Leithe auf die Beine zu stellen. Gewissermaßen eine ganz besondere „Lokal-Runde“. Genug Teilnehmer waren schnell gefunden, und alle haben tolle Ideen eingebracht.

Die Zeit für einen Moment anhalten

Das erste Fenster des lebendigen Kalenders öffnet sich am Krayer Rathaus. Foto: Julia Tillmann / Julia Tillmann / FUNKE Foto Services

Die Macher der Stammtischrunde wollen nicht zu viel verraten. Schließlich soll die Sache spannend bleiben. Aber ein paar Inhalte zu den Treffen geben sie doch schon preis. So ist für Mittwoch, 4. Dezember, eine Weihnachtsgeschichte mit Gitarrenbegleitung in der Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Kinderhaus Salmouk am Guntherweg 8 geplant.

Wenn nicht anders angegeben, trifft man sich täglich um 18.30 Uhr an den jeweiligen Orten. Nach einem arbeitsreichen Tag soll die Zeit dann einen Moment stillstehen. „Wir erleben einen Vortrag, ein Lied, ein Rätsel, was Lustiges oder was Ernstes, vielleicht werden Kekse oder Punsch verteilt. Und danach geht es mit einem schönen weihnachtlichen Gefühl wieder nach Hause“, fügt Schütte hinzu.

Neben adventlichen Eindrücken inklusive Verschnaufpause hat die Teilnahme am lebendigen Kalender klare Vorteile: Man knüpft in lockerer Atmosphäre neue Kontakte im Quartier und lernt vielleicht auch unbekannte Ecken kennen und schätzen. Netzwerken hat sich der Nachbarschaftsstammtisch „Kray mit Ypsilon“ auf seine Fahnen geschrieben. Und Geselligkeit steht bei den offenen Treffen im Vordergrund. „Willkommen ist jeder, egal woher und von welcher Religion“, so Schütte. Etwa 15 bis 20 Minuten werde an den jeweiligen Kalenderorten verweilt.

Treffen sollen Lust auf mehr Nachbarschaft wecken

Das Adventsangebot soll alle Generationen ansprechen und zusammenbringen. „Die Teilnahme ist kostenlos, und man eigentlich nur dabei gewinnen“, so Schütte abschließend. Das letzte Türchen wird übrigens nicht am 24. Dezember, sondern schon zwei Tage vorher geöffnet, am vierten Advent. Um 10.10 Uhr sind alle bei der Freien evangelischen Gemeinde am Heinrich-Sense-Weg 25 eingeladen. Wer dann noch mehr Lust auf Nachbarschaft hat, kommt einfach zum nächsten Stammtisch. Dort ist jeder Nachbar der Beste.