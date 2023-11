Model und Influencerin Lijana Kaggwa war 2020 Kandidatin bei Heidi Klums „Germany’s Next Topmodel“. In der Grugahalle sollte sie über den Catwalk laufen.

Modemesse „Music & Fashion“: Modeevent in der Grugahalle ist abgesagt

Essen. Lifestyle-Messe, Live-Musik und Germany’s Next Topmodels in Essens Grugahalle: Mode- und Erlebnisshow „Music & Fashion“ soll nun 2024 starten.

Mode, Musik und Late-Night-Shopping: Die „Music & Fashion“ sollte zum großen Modeevent in der Essener Grugahalle werden. Internationale Designer waren für den kommenden Samstag, 18. November, ebenso angekündigt wie bekannte Teilnehmerinnen aus Heidi Klums Catwalk-Kaderschmiede „Germany’s Next Topmodel“. Doch nun steht fest: Das Spektakel ist abgesagt. Auf der Homepage der Messe findet sich lediglich der Hinweis, die Veranstaltung werde auf das Jahr 2024 verschoben.

Lesen Sie auch:

Der Veranstalter Alexander Britt war bislang nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Der 31-jährige Fotograf und Betreiber einer Model-Agentur in Wuppertal hatte im Vorfeld der „Music & Fashion“-Messe betont, der Standort NRW müsse in Sachen Mode gestärkt werden. Hinter dieser Absicht stünde auch das „European Fashion Council“, ein Zusammenschluss verschiedener europäischer Länder, der die Modebranche in Europa stärken und aufstrebende junge Designern fördern möchte.

Der Mix aus Mode, Musik und Unterhaltung, so die Hoffnung des jungen Agenturchefs, hätte vor allem das jüngere Publikum ansprechen sollen. Akrobatik-Einlagen und Showtanz-Formationen wie die Berliner „Energy Dances“ waren für das Rahmenprogramm angekündigt. Britt hatte mit bis zu 5000 Besucherinnen und Besuchern kalkuliert. Essen sei mit seiner zentralen Lage eine geeignete Adresse und die Grugahalle von der Größenordnung her eine „optimale Location“. Eine konkrete Begründung für die Verschiebung wurde bislang nicht genannt.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen