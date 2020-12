Mülltonnen werden bis Weihnachten früher geleert

Essen. Aufgrund der Feiertage kommt es zu Verschiebungen bei der Essener Müllabfuhr. Recyclinghöfe öffnen zwischen den Feiertagen.

Aufgrund der Weihnachtsfeiertage und Neujahr verschiebt sich die Leerung der Grauen, Blauen und Braunen Mülltonnen durch die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE). Auch an Heiligabend kommt die Müllabfuhr.

Bereits am Samstag, 19. Dezember, werden alle Mülltonnen geleert, die turnusgemäß erst am Montag, 21. Dezember, dran werden. Die Leerungen für die folgenden Tage der Woche werden jeweils um einen Tag vorgezogen. Mülltonnen, die also sonst dienstags an der Reihe wären, werden bereits am Montag, 21. Dezember, geleert. In diesem Rhythmus geht es weiter bis einschließlich 25. Dezember.

Auch die Leerung der Gelben Tonnen durch die Firma Remondis verschiebt sich

Die Leerung der Gelben Tonne durch die Firma Remondis wird in dergleichen Weise verschoben. Die EBE bittet darum, die die Blaue, Braune und Gelbe Tonne am jeweiligen Leerungstag rechtzeitig ab sechs Uhr an den Straßenrand zu stellen.

Die EBE-Hotline-Nummern ist über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester nicht erreichbar. In den Tagen Nach Silvester und Neujahr geht es am Montag, 4. Januar, wieder wie gewohnt wieder los.

Der Recyclinghof in Werden öffnet bereits am Samstag 19. Dezember

Die Recyclinghöfe an der Lierfeldstraße in Altenessen und an der Laupendahler Landstraße in Werden sind vom 28. bis 30. Dezember zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Der Recyclinghof Werden öffnet aufgrund der Feiertage zudem bereits am Samstag, 19. Dezember, in der Zeit von 8 bis 14 Uhr anstatt wie gewohnt am letzten Samstag im Monat. Der Recyclinghof Altenessen bleibt am 2. Januar geschlossen. Nach Silvester und Neujahr sind beide Höfe ab Montag, 4. Januar, ebenfalls wieder wie üblich geöffnet.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]