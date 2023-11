Müllproblem: Essener sollen Abfall und Plastik vermeiden

Das Info-Mobil der EBE ist regelmäßig in den Stadtteilen unterwegs, hier informieren die Info-Mobil-Mitarbeiter Axel Jäger (li.) und Bernd Konkret.

Essen. Clever verpacken, Plastiktüten sparen: Die Entsorgungsbetriebe sind im Essener Stadtgebiet unterwegs. Der Hintergrund und die Termine.

Papiertüten, Einmalverpackungen, Plastiktaschen: Die Europäische Woche der Abfallvermeidung rückt das Thema eines nachhaltigen Umgangs mit den Ressourcen jedes Jahr im November in den Fokus. Auch die Essener Entsorgungsbetriebe (EBE) greifen es auf, sie informieren in den Stadtteilen und sind mit ihrem Infomobil unterwegs.

Durch die Aufklärung solle das Bewusstsein für die Vermeidung von Abfällen geschärft werden. In diesem Jahr liege der Fokus auf Verpackungen, frei nach dem Motto „Clever verpacken – Lösungen gegen die Verpackungsflut“. Die EBE sind mit gleich zwei Aktionen dabei: Am Dienstag, Donnerstag und Freitag kommender Woche (21. bis 24. November) ist das Infomobil im Stadtgebiet in Sachen Abfallvermeidung und Entsorgung unterwegs.

Im Alltag finden sich Plastiktüten nach wie vor

Neben Infomaterial haben die EBE-Mitarbeiter auch Baumwolltaschen im Gepäck. Diese sind bedruckt mit bunten Kinderbildern zum Thema „Ich bin ein Umweltheld“ und werden kostenfrei verteilt. „Diese Taschen sind praktische Wegbegleiter bei Einkäufen und anderen Transporten“, erklärt EBE-Geschäftsführer Ulrich W. Husemann. „Bürgerinnen und Bürger sparen sich so den Kauf von Papiertüten und anderen Taschen an der Supermarktkasse und können die Abfallvermeidung ganz einfach in ihren Alltag integrieren.“

Obwohl Tüten aus Plastik eigentlich seit Januar 2022 in Deutschland gar nicht mehr erlaubt seien, fänden sich doch weiterhin überall Plastiktüten im Alltag – beispielsweise, weil sie als hauchdünne Tüten an der Obst- und Gemüsetheke die erlaubte Wandstärke von 15 Mikrometern unterschreiten. Darüber hinaus sind laut EBE auch immer mehr feste Papiertüten im Umlauf – doch diese verbrauchen ebenfalls Ressourcen und werden oft nur ein einziges Mal benutzt.

Essener Gewinnermotive finden sich nun auf bunten Baumwolltaschen

Bereits ab Freitag, 17. November, dürfen die EBE nun im Foyer des Rathauses Kinderbilder ausstellen, die beim Malwettbewerb „Ich bin ein Umweltheld“ im Sommer entstanden sind: Mädchen und Jungen hatten bei den Festen von Grugapark und Zeche Zollverein zum Thema „Umweltheld“ gemalt. Die schönsten Bilder wurden von einer Jury, bestehend aus Oberbürgermeister Thomas Kufen, der Kinderbeauftragten der Stadt Essen, Julia Jankovic, und den beiden EBE-Geschäftsführern Ulrich W. Husemann und Karsten Woidtke ausgewählt.

Die drei Gewinnermotive finden sich nun auf den bunten Baumwolltaschen, die Gewinnerkinder erhalten Gutscheine für die Theater und Philharmonie Essen und stehen bei der Ausstellungseröffnung im Rathaus im Mittelpunkt.

Die Standorte des Essener EBE-Infomobils

Das EBE-Infomobil verteilt in der Woche der Abfallvermeidung jeweils von 8 bis 13 Uhr zudem an folgenden Standorten Baumwolltaschen und hält Infos und Tipps bereit:



Dienstag, 21. November, Steele, Wochenmarkt;

Donnerstag, 23. November: Frohnhausen, Wochenmarkt;

Freitag, 24. November: Borbeck, Fußgängerzone am Bürgeramt.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen