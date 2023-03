Wilde Müllkippe in Essen-Karnap – Stadt greift ein

Essen-Karnap. Auf einem Grundstück in Essen-Karnap stapelt sich der Müll. Es ist keine öffentliche Fläche. Darum ist die Müllablagerung trotzdem nicht erlaubt.

Ein leerer Einkaufskorb, kaputte Tontöpfe, Sperrmüll, Farbeimer und Lackdosen: Auf einem Grundstück in Essen-Karnap stapelt sich der Müll. Die Stadt erklärt, dass es sich nicht um eine städtische Fläche handelt, das Problem aber trotzdem bearbeitet werde.

Das Grundstück liegt frei zugänglich gegenüber der U-Bahn-Haltestelle Boyer Straße an der Karnaper Straße direkt an den Bahngleisen am Rande eines kleinen Wäldchens. Unweit entfernt entsteht gerade ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt von Humanika.

Mängelmelder der Stadt Essen auch für Privatflächen

Auf Anfrage erklärt Stadtsprecherin Maike Papenfuß, dass Bürger und Bürgerinnen über den Mängelmelder jegliche Grundstücksverunreinigungen melden können, auch wenn sie sich nicht auf städtischen Flächen befinden. Die Stadt Essen leite diese dann an den jeweiligen Grundstückseigentümer weiter. So auch in diesem Fall. Papenfuß: „Der Grundstückseigentümer wurde informiert.“ Seit 2018 können Bürger und Bürgerinnen der Stadtverwaltung mit Hilfe der Mängelmelder-Smartphone-App melden, wenn sie auf illegal entsorgten Abfall stoßen, wenn ihnen Dreckecken auffallen oder auch Straßenschäden. Dazu müssen sie ein Foto hochladen, mit einer kurzen Notiz versehen und abschicken.

Illegal ist der Abfall laut Gesetz immer dann, wenn er an Orten liegt, die nicht „zum Zweck der Beseitigung“ vorgesehen sind. Einfach ausgedrückt: Der Müll gehört in die Tonne, zum Recyclinghof oder am Abend vor der Sperrmüllabholung an den Straßenrand. Anderes Vorgehen – beispielsweise das Entsorgen von Müll in der Natur – kann laut Kreislaufwirtschaftsgesetz als Ordnungswidrigkeit geahndet werden. Maike Papenfuß erklärt: „Ob es sich tatsächlich um Abfälle handelt, muss im Einzelfall geprüft und festgestellt werden.“

Alte Autoreifen und Plastikplanen in Essen-Karnap entsorgt

Das dürfte in diesem Fall allerdings unstrittig sein: Alte Autoreifen, eine einzelne Radkappe und dreckige Plastikplanen verteilen sich auf dem Karnaper Grundstück. Papenfuß: „Sofern eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung besteht, zum Beispiel im Falle der Ablagerung von organischem Müll, werden ordnungsrechtliche Maßnahmen gegen den Grundstückseigentümer eingeleitet.“

Die Essener haben zuletzt fleißig Gebrauch von dem Mängelmelder gemacht: Im vergangenen Jahr gingen nach Angaben der Stadt insgesamt 15.528 Hinweise in der entsprechenden Kategorie „Sauberkeit“ ein – im Schnitt also 42 Müll-Meldungen pro Tag – Tendenz steigend. Laut Stadt vergehen zwischen dem Eingang der Meldung und der Beseitigung des Problems sieben bis acht Tage.

Sauberzauber der Stadt Essen startet am Samstag, 4. März

Die Stadt weist aber daraufhin, dass die Bearbeitungszeit stark variiere und die durchschnittliche Bearbeitungszeit deshalb nur bedingt aussagekräftig ist. Teilweise könne ein Mangel bereits innerhalb eines Tages beseitigt werden, teilweise sei dies aber mit umfangreichen Ermittlungen und Vorarbeiten seitens der Behörden verbunden, so dass es länger dauert.

Sofort loslegen können hingegen alle, die sich auf öffentlichen Flächen für Sauberkeit einsetzen wollen: Der Sauberzauber der Ehrenamtsagentur startet am Samstag, 4. März. Von Kettwig bis Karnap sollen dann erneut Tausende Bürgerinnen und Bürger zu Zange und Müllsack greifen, um die Stadt ein wenig lebens- und liebenswerter sowie frühlingsfrisch zu machen. Wer sich noch anmelden möchte, findet Infos unter ehrenamtessen.de/event/sauberzauber.

Hier gibt es den Mängelmelder Die „Mängelmelder“ ist kostenfrei im Google Play-Store und im Apple App-Store erhältlich. Auch auf der Homepage der Stadt Essen können Meldungen unter www.essen.de/mängelmelder rund um die Uhr eingegeben werden. Die „Essen bleib(t) sauber!“-Hotline 88-88888 ist zudem montags bis donnerstags von 8.30 bis 15 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 12 Uhr erreichbar.

