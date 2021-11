Mülleimer brennen: Polizei Essen fahndet nach Brandstifter

Essen. Im Essener Stadtteil Altenessen-Süd sind am Samstag gleich mehrere Mülleimer in Brand geraten. Es handelte sich um eine regelrechte Serie.

In Altenessen-Süd haben am Samstagmorgen mehrere Mülleimer gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht daher Zeugen.

Die ersten drei Müllbehälter gingen im Bereich der Altenessener Straße/Ecke Pielsticker Straße um kurz nach 5 Uhr in Flammen auf. Etwa eine Stunde später brannte ein Plastikmülleimer an der Altenessener Straße in Höhe der Hausnummer 284. Gegen 6.50 Uhr musste die Feuerwehr den Brand einer gelben Tonne an der Gladbecker Straße/Ecke Peanstraße löschen. Kurz darauf brannte ein weiterer Mülleimer an der Ellernstraße/Ecke Ellernplatz.

Auto auf der Gladbecker Straße beschädigt

Nicht nur die Müllbehälter wurden durch das Feuer zerstört, an der Gladbecker Straße/Peanstraße wurde laut Polizei auch ein geparktes Auto beschädigt.

Die Polizei bittet um Hinweise, wenn jemand zu den angegebenen Tatzeiten verdächtige Personen vor Ort gesehen haben sollte. Zeugen können sich unter 0201/8290 melden.

