EBE Müllabfuhr verschiebt sich in Essen nach Allerheiligen

Essen. Wegen Allerheiligen am Montag (1.11.) verschiebt sich in Essen die Müllabfuhr. Die EBE weist daraufhin, dass auch andere Services ausfallen.

Wegen des Feiertags am Montag (1.11.) verschiebt sich die Müllabfuhr in Essen. Nach Allerheiligen leeren die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) die Grauen, Braunen und Blauen Tonnen in der nächsten Woche jeweils einen Tag später als gewohnt. Auch die Gelben Tonnen, die die Firma Remondis leert, werden einen Tag später geholt.

Allerheiligen: Recyclinghöfe bleiben Montag zu

Wegen des Feiertags bleiben am Montag die Recyclinghöfe Altenessen (Lierfeldstraße) und Werden (Laupendahler Landstraße) sowie die Recyclingstationen und Grünschnitt-Annahmestellen geschlossen.

Die EBE weist zudem darauf hin, dass die Straßenreinigung am Montag komplett entfällt und erst am Dienstag wieder ihre Arbeit aufnimmt – gleiches gilt für die Kundenhotline, die erst ab Dienstag wieder unter Tel. 0201/ 854 2222 zu erreichen ist.

