Umwelt Müllabfuhr in Essen: Dieser Wagen macht sie deutlich leiser

Essen. Die Entsorgungsbetriebe Essen setzen bei der Müllabfuhr auf neue Technik. Auch Anwohner, deren Tonnen die EBE leert, sollen davon profitieren.

Die Entsorgungsbetriebe Essen (EBE) haben einen neuen Müllwagen in Betrieb genommen; statt Diesel tankt das Fahrzeug Wasserstoff. „Unser neuer Wagen produziert überhaupt keine schädlichen Emissionen“, sagt Geschäftsführer Ulrich W. Husemann. Die Entsorgungsbetriebe betrachten die Anschaffung als einen weiteren Beitrag zum Umweltschutz. Profitieren sollen auch Anwohner, deren Mülltonnen der Wagen abholt. Mit Blick auf den Fuhrpark der ist der Neue allerdings erst ein kleiner Schritt.

Der neue Müllwagen wird elektrisch betrieben. Es besitzt, wie herkömmliche E-Autos, eine Batterie. Da deren Kapazität im täglichen Einsatz allerdings nicht ausreicht, erweitern zwei Brennstoffzellen die Reichweite auf rund 280 Kilometer. Gespeist werden die Zellen aus vier Wasserstofftanks.

Ein Wasserstoff-Müllwagen ist deutlich teurer als ein Müllwagen mit Dieselmotor

Die Entsorgungsbetriebe konnten sich das Wasserstofffahrzeug nur dank hoher Zuschüsse leisten. Die Anschaffung wurde im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie mit insgesamt 592.200 Euro durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gefördert.

„Dass wir beim Wasserstoff-Wagen 90 Prozent der Mehrkosten als Förderung dazubekommen, war für uns ein ganz entscheidendes Kriterium“, so Husemann. Das Fahrzeug ist drei bis vier Mal so teuer wie ein herkömmlicher Müllwagen mit Dieselmotor.

Die Entsorgungsbetriebe Essen setzen auf Fördergelder für weitere Wasserstoff-Lkw

Technologisch macht die EBE einen großen Schritt nach vorne. Beim Leeren der Mülltonnen muss der Wagen häufig anhalten – in dicht besiedelten Gebieten manchmal schon wieder nach wenigen Metern. Mit konventionellen Fahrzeugen geht dabei viel Bremsenergie verloren. „Beim neuen Wagen wird die beim Bremsen erzeugte Energie gespeichert, und er benötigt dadurch bis zu 40 Prozent weniger Energie. Außerdem entstehen im Fahrbetrieb keine lauten Motorgeräusche mehr, was besonders in Wohngebieten ein großer Gewinn ist“, sagt Karsten Woidtke, vom privaten Mitgesellschafter Remondis gestellter Geschäftsführer der EBE.

Die Entsorgungsbetriebe wollen nun testen, wie sich der neue Wagen im Alltag bewährt. Schafft das Fahrzeug die prognostiziert Reichweite? Funktioniert die Technik problemlos? Hält der Wasserstoff-Wagen, was sich die EBE davon verspricht, sollen im Idealfall weitere folgen. Ohne Förderung, betont EBE-Sprecher Christian Herrmanny, seien weitere Anschaffung schwierig vorstellbar.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen