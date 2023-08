Peter van der Mark, Wolfgang Krämer, Nele, Vanessa und Tim Sommer (v.l.) vor der aufgebrochenen Tür am zweiten Haus des ehemaligen Flüchtlingsheims in Essen-Haarzopf. Von fachmännischen Sicherungsmaßnahmen ist am 8. August nichts zu sehen. Die Stadt will die Tür bereits Ende Juli verschlossen haben.