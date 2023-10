Müll sammeln im Essener Südviertel: Wer macht mit?

Essen-Südviertel. Das Kaufhaus Süd lädt zu einer großen Müllsammelaktion im Essener Südviertel ein. Freiwillige Helferinnen und Helfer werden dringend gesucht.

Das Südviertel soll sauberer werden. Unter dem Motto „Kaufhaus Süd räumt auf!“ lädt die Stadtteil-Interessengemeinschaft Kaufhaus Süd für Samstag, 21. Oktober, zu einem „Wastewalk“ in Kooperation mit dem Verein „Waste Walk“ ein. Gemeinsam wollen die freiwilligen Helferinnen und Helfer Müll einsammeln. Dafür wird noch Verstärkung gesucht.

„Wir starten in drei Gruppen, um 14, 15 und 16 Uhr“, erklärt Paul Walther, Vorsitzender des Kaufhaus Süd. Treffpunkt ist die Witteringstraße 92, im Hinterhof von Einbauküchen Menger. Für die Organisation der Gruppen sei eine Anmeldung dringend nötig, so Walther. Es ist möglich, sich allein oder als Kleingruppe anzumelden. „Bisher haben wir noch nicht viele Anmeldungen und wenn das so bleibt, müssten wir den Wastewalk absagen“, sagt der Organisator. Deshalb hoffe er, dass sich noch Engagierte melden.

Müllsammelaktion im Essener Südviertel: Verköstigung und Getränke im Anschluss

Teilnehmen kann jeder, der Lust drauf hat, das Viertel von Müll zu befreien, oder der einfach Leute aus seinem Stadtteil kennenlernen und sich austauschen möchte. Bisher kamen bei den Veranstaltungen laut Kaufhaus Süd mehr als 13 Säcke Müll zusammen. „Die Idee hatten wir während der Corona-Pandemie“, berichtet Walther. „Damals waren alle dankbar für die Abwechslung.“ Bei der ersten Aktion kamen 25 Helferinnen und Helfern zusammen, um mit Greifzangen und Müllsäcken auszurücken.

Die Müllsammelrunden sollen jeweils etwa eine Stunde dauern. Im Anschluss gibt es eine kleine Verköstigung und Getränke. Anmelden kann man sich per E-Mail an info@kaufhaussued.com.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen