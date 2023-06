Müll brennt: Feuerwehr rettet Bewohner aus Haus in Essen

Essen. Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckte eher zufällig brennenden Müll an einem Wohnhaus in Bochold. Der Rauch zog durch gekippte Fenster.

Brennender Unrat an einem Wohnhaus in Essen-Bochold hat am späten Mittwochabend für einen Einsatz der Feuerwehr an der Germaniastraße gesorgt: Da Rauch an der Fassade hoch und durch geöffnete Fenster zog, retteten die Kräfte zwei Bewohner und führen sie ins Freie.

Wie Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Donnerstagmorgen berichtete, wurden die Betroffenen von einem Rettungsdienst untersucht, blieben glücklicherweise aber unverletzt. Der brennende Müll, der von der Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagen entdeckt worden war, konnte schnell gelöscht werden. Der Einsatz war nach einer Stunde beendet.

Die Brandursache ist unbekannt, die Polizei ermittelt.

