Mross-Absage: Ramon Roselly kommt zum Weihnachtsmarkt Steele

Essen. Nach der coronabedingten Absage von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack gibt es Ersatz: Ramon Roselly singt auf dem Steeler Weihnachtsmarkt.

Enttäuschung für Stefan Mross-Fans: Der Schlagersänger und seine Partnerin Anna-Carina Woitschack sind an Corona erkrankt und müssen ihren für diesen Samstag, 13. November, geplanten Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele absagen. Das teilte Léon Finger am Donnerstag (11.11.) mit. Er organisiert neben dem Steeler Weihnachtsmarkt den in Dinslaken, wo Mross und Woitschack ebenfalls auftreten sollten.

Sind an Corona erkrankt: die Schlagersänger Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross. Foto: Caroline Seidel / picture alliance/dpa

Finger weist aber darauf hin, dass er für den erkrankten Topact schon einen Ersatz gefunden habe: Schlagersänger Ramon Roselly, der 2020 die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hat, wird in Steele und Dinslaken auftreten. „Dieser Ersatz ist sogar mehr als ein Topact! Das ist ein Knaller“, sagt Finger und verspricht: „Der macht Musik für alle Altersgruppen.“

