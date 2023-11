Freizeit Mountainbike-Strecke in Essen-Steele in „desolatem Zustand“

Essen-Steele. Wo einst Jugendliche mit dem Mountainbike kreisten, herrscht Wildwuchs. Warum sich ein Verein aus Essen-Steele für die Sanierung engagiert.

Früher rasten BMX-Räder und Mountainbikes über die sorgsam modellierte Hügellandschaft am Rande des Isingparks in Steele. Der öffentliche und für alle frei zugängliche Dirtpark zog vor allem Jugendliche aus dem Isinger Feld an, die ihr Können auf dem geländegängigen Rad ausprobieren wollten. Doch das ist mittlerweile auf ein Minimum reduziert. Heute hat sich die Natur einen Großteil des Areals zurückgeholt, das Gelände ist überwuchert. Müll liegt herum, sogar ein alter Einkaufswagen hat hier seine letzte Runde gedreht. Zwei Schilder mit Regeln und Warnhinweisen sind beschmiert, mit Aufklebern übersäht und so unlesbar geworden. Lediglich ein kleiner Rundkurs von höchstens 50 Metern Länge ist noch nutzbar. Gerade so.

Dieser Umstand soll sich jetzt ändern. Die CDU-Fraktion hat in der November-Sitzung der Bezirksvertretung 7 einen Antrag gestellt, Grün und Gruga möge sich darum kümmern, das Gelände wieder befahrbar zu machen und zu pflegen. „Den Zustand der Strecke kann man als desolat bezeichnen“, klagt die CDU-Fraktionsvorsitzende in der BV 7, Stefanie Kuhs. „Damit ist eine vor allem für junge Menschen interessante Bewegungsmöglichkeit entfallen. Jugendlichen, die nicht Mitglieder im benachbarten Verein sind, fehlt nun die Möglichkeit, auf so einer Strecke zu fahren.“

Direkt neben der Strecke liegt das „Center of Mountainbike Essen“

Aufmerksam gemacht hatte sie unter anderem Hansjörg Zwiehoff. Dessen Verein, der Mountainbike Sportverein (MSV) Essen-Steele 2011, betreibt seit 2016 angrenzend das „Center of Mountainbike Essen“ (COME) auf dem ehemaligen Sportplatz der Wolfskuhle Am Hellweg – ein moderner Bikepark mit professionellen Bedingungen. „Wir haben 2005, da waren wir noch eine Abteilung des Schwimmvereins Steele, die Stadt Essen beraten, die den Dirtpark gebaut hat“, erinnert er sich. „Wir haben schon damals den Bedarf gesehen, dass es eine öffentliche Fläche gibt, auf der Kinder und Jugendliche mit BMX, Mountainbike, ja sogar mit einem halbwegs normalen Rad oder sogar einem Laufrad irgendwo mal ein bisschen rauf- und runterfahren können.“

Der letzte Rest: Dieser knapp 50 Meter lange Rundkurs mit zwei Hügelchen ist das einzige, was vom öffentlichen Dirtpark am Rande des Isingparks noch übrig ist. Foto: Schacht 11

Leider sei das Gelände von der Stadt in den vergangenen Jahren aber nur „rudimentär“ gepflegt worden. „Der untere Teil ist relativ schnell zugewachsen“, so Zwiehoff. Einige Kinder und Jugendliche engagierten sich, um zumindest den oberen Teil in Ordnung und befahrbar zu halten. „Doch auch das geht mittlerweile den Bach runter.“ Der MSV Steele hat ein großes Interesse daran, dass die öffentliche Strecke genutzt werden kann. Der Verein ist seit seiner Gründung stark gewachsen: von ursprünglich 90 Mitgliedern im Jahr 2014 auf mittlerweile 600. „Wir könnten dann mal, wenn es eng wird, mit einer Kindergruppe hierhin ausweichen.“

Komplexes Baurecht erschwert das Engagement des Steeler Vereins

Dem Verein sei klar, dass Grün und Gruga schon personell kaum in der Lage wäre, das Gelände regelmäßig zu pflegen. Deshalb habe man überlegt, die Fläche selbst zu pachten und zum Teil des eigenen „Center of Mountainbike“ zu machen. Das gestaltet sich jedoch schwierig. „Das Baurecht ist da sehr komplex“, so Zwiehoff. „Wir müssten einen Bauantrag stellen, und das kostet Geld. Ein gemeinnütziger Verein wie unserer kann nicht 10.000 Euro für einen Bauantrag investieren, wenn nicht sicher ist, dass darüber positiv beschieden wird. Mit 10.000 Euro kann ich fast zwei Jahre Jugendarbeit finanzieren.“

Erste Überlegungen für eine Übernahme des Geländes sahen vor, einen Teil öffentlich zugänglich zu lassen, um für die Jugendlichen aus Steele ein kostenfreies Angebot zu schaffen. Zwiehoff: „Wir sehen uns nicht nur als Sportverein. Wir sind tief verwurzelt im Stadtteil, im Sportangebot der Stadt Essenund im sozialen Bereich. Es ist uns wichtig, Möglichkeiten für Leute zu schaffen, die vielleicht nicht in der Lage sind, Mitgliedsbeiträge zu bezahlen.“

Die Regeln und Sicherheitsvorschriften zur Benutzung des öffentlichen Dirtparks in Steele sind nicht mehr zu lesen. Foto: Schacht 11

Es geht dem Verein also gar nicht darum, neue Mitglieder zu gewinnen – dazu ist man aufgrund der Personallage schon jetzt kaum imstande: Der MSV arbeitet mit einem hauptamtlichen Trainer, mehreren Mini-Jobbern und 30 ehrenamtlichen Trainerinnen und Trainern. Und trotzdem gibt es bereits Wartelisten mit Interessenten, da das Angebot gerade für junge Menschen attraktiv ist. Prinzip des Vereins sei es, ein qualitativ hochwertiges Training anzubieten, sagt Zwiehoff. „Wir wollen nicht einfach ein Stück Land zur Verfügung stellen, wo die Kids alleine rumdüsen.“

Wenig Hoffnung auf langfristige Pflege durch Grün und Gruga

Die Pläne des MSV, den Dirtpark zu übernehmen, sind also mangels Finanzierbarkeit erstmal vom Tisch. Nun läuft die Anfrage aus der Bezirksvertretung an die Stadtverwaltung, und Kuhs hofft auf eine erste Antwort bereits zur nächsten Sitzung am 12. Dezember. Auch sie sieht kaum Chancen dafür, dass die Stadt den Dirtpark regelmäßig pflegt: „Grün und Gruga wird für den aktuellen Zustand des Parks wohl drei Gründe nennen: Personalmangel, Krankheit, kein Geld. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass sich irgendeine Lösung findet, diesen öffentlichen Park in einen befahrbaren Zustand zu bringen und zu halten.“

Zwiehoff hat bereits zugesagt, dass bei einer erneuten Sanierung der Strecke der Verein ein weiteres Mal mit seiner Expertise unterstützen könnte. „Dass wir das können, haben wir mit dem Bau unseres eigenen Geländes bewiesen.“ Das Center of Mountainbike Essen ist mit 15.000 Quadratmetern der größte urbane Bikepark Deutschlands. Etwa 40.000 Stunden Eigenleistung sind in die Anlage eingeflossen: Sprungschanzen, ein Startturm, ein Pumptrack, ein Trailhang und vieles mehr wurden von den Mitgliedern selbst gebaut. Zwiehoff: „Wenn die ursprüngliche öffentliche Strecke wiederhergestellt würde, dann wäre das eine sehr ordentliche Möglichkeit für die Kinder und Jugendlichen aus dem Stadtteil, auch unabhängig von unseren Öffnungszeiten fahren zu können.“

Informationen zum MSV Essen-Steele 2011 und zum „Center of Mountainbike Essen“ gibt es im Internet unter https://ruhrpottbiker.eu

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen