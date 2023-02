Die Hausfassade der Optithek im Essener Südviertel ist sichtlich in Mitleidenschaft gezogen. Ursache ist ein Brand.

Brand Motorroller brennt in Essen: Teile von Optikerladen zerstört

Essen-Südviertel. Im Essener Südviertel hat es gebrannt. Dabei wurde unter anderem die Optithek beschädigt. Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus.

Nach einem Brand in der Nacht von Freitag, 17. Februar, auf Samstag, 18. Februar, sind Teile des Optikergeschäfts Optithek (Von-Einem-Straße 1) nicht mehr nutzbar. Laut Angaben von Polizei und Feuerwehr war am Haus ein Motorroller in Flammen aufgegangen und das Feuer ging auf die Hausfassade über. Augenoptikermeisterin Jeanette Unthan, Inhaberin der Optithek, steht nun vor einem gewaltigen Schaden.

Laut Feuerwehrsprecher Christoph Riße war die Polizei zuerst vor Ort. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, habe der Motorroller schon in voller Ausdehnung gebrannt, die Flammen hätten auf die Fassade übergegriffen und im Erdgeschoss sei ein Fenster geborsten. „Der Brand wurde dann mit einem C-Rohr gelöscht“, erklärt Riße. Diese Mehrzweckstrahlrohre setzt die Feuerwehr häufig bei Bränden ein. Im Einsatz war ein Löschzug der Berufsfeuerwehr. Verletzt wurde niemand.

Polizei Essen: Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen

Ein Blick aus dem Inneren des Gebäudes: Nach dem Brand im Essener Südviertel sind Fenster und Decke stark verrußt. Foto: Delfs Soler

„Noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und Spuren am Tatort gesichert. Wir gehen derzeit von einer Brandstiftung aus“, sagt Polizeisprecher Matthias Werk. Die Kollegen hätten den ausgebrannten Motorroller sichergestellt. Weitere Untersuchungsergebnisse stünden noch aus.

Bei Optithek-Inhaberin Jeanette Unthan – zu diesem Zeitpunkt im Urlaub – klingelte noch in der Nacht zu Samstag das Handy. „Der Wachdienst rief an und sagte: ‘Bei Ihnen brennt’s“, erinnert sie sich. Glücklicherweise sei nur ein Teil des durch den Hausflur getrennten Optikerladens in Mitleidenschaft gezogen worden. Besonders getroffen habe es das Kontaktlinsenstudio und die Kinderoptometrie. Außerdem seien eine Toilette und Kellerräume betroffen, der Hausflur sei ganz verrußt.

Feuer im Essener Südviertel: Optikerin geht von hohem Schaden aus

Unthan wartet nun auf den Bericht der Polizei, um alles weitere mit der Versicherung zu klären. Vorher lässt sich die Schadenssumme nicht beziffern. Die Optikermeisterin geht jedoch von mehreren Zehntausend Euro aus. Für Kundinnen und Kunden gebe es derweil nur geringe Einschränkungen, Kontaktlinsen könne man in der Optithek beispielsweise weiterhin anpassen und kontrollieren lassen: „Wir haben alle Maschinen und Geräte doppelt und dreifach, sodass wir weiterhin arbeiten können – auch, wenn wir aktuell nicht die neuste Ausführung nutzen können.“

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen