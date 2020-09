Motorradfahrer verletzt Jungen (12) und begeht Fahrerflucht

Ein unbekannter Motorradfahrer hat in Essen ein Kind angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen. (Symbolfoto)

Essen. Im Essener Stadtteil Stoppenberg hat ein Motorradfahrer am Samstag ein Kind verletzt. Der Mann fuhr weiter statt zu helfen. Zeugen gesucht.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit Fahrerflucht. Ein Motorradfahrer soll einen zwölfjährigen Jungen angefahren haben und, ohne sich um das Kind zu kümmern, weitergefahren sein.

Der Vorfall ereignete sich am Samstagnachmittag gegen 17.15 Uhr auf der Josef-Hören-Straße in Stoppenberg. Dort war der Junge zusammen mit Freunden auf seinem Fahrrad Richtung Emscherstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 298 soll ihn ein Motorradfahrer von hinten erfasst haben. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Passanten kümmerten sich um das verletzte Kind

Der Kradfahrer entfernte sich laut Polizei von der Unfallstelle, ohne dem Kind zu helfen. Zudem soll er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Die nächste Ampel ignorierte er angeblich.

Da am Unfallort mehrere Personen sich um den Jungen kümmerten, hoffen die Ermittler Hinweise auf den Fahrer des Motorrades. Zeugen sollen sich unter 0201/829-0 melden.

