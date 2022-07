Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstag Abend in Essen-Bredeney.

Unfall Motorradfahrer nach Unfall in Essen-Bredeney schwer verletzt

Essen. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Essen-Bredeney erlitt ein 27-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen. Notbremsung misslang.

Auf der Zeunerstraße/Ecke Gillhausenstraße kam es am Dienstag (12. Juli) gegen 22.20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einen Pkw und einem Motorrad, bei dem der 27-jährige Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Der 27-Jährige befuhr die Zeunerstraße in Richtung Werden, als eine 19-jährige Bochumerin mit ihrem schwarzen Mercedes von der Gillhausenstraße nach rechts in die Zeunerstraße abbog. Der Kradfahrer versuchte laut Zeugenaussagen noch eine Notbremsung, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden.

Er stürzte auf der Gegenfahrbahn, während sein Motorrad weiterrollte und gegen eine Hauswand prallte. Schwerverletzt musste der 27-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden. Die Zeunerstraße in Richtung Innenstadt musste für die Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. In Richtung Süden wurde ebenfalls ein Fahrstreifen gesperrt.

