Mordversuch mit Medikamenten: Essenerin (30) sitzt in Haft

Essen. Mit einer Vergiftung wurde ein 79-Jährige in eine Klinik gebracht. Eine Angehörige steht unter Verdacht, dass sie die Seniorin umbringen wollte.

Mit einer Medikamenten-Überdosis soll eine 30 Jahre alte Essenerin versucht haben, eine Familienangehörige (79) in Rüttenscheid umzubringen. Die mutmaßliche Täterin sitzt bereits in Untersuchungshaft. Das Opfer ist außer Lebensgefahr. Eine Mordkommission der Polizei Essen ermittelt.

Wie deren Sprecher Matthias Werk am Donnerstag berichtete, brachte der Rettungsdienst die Seniorin am Dienstagnachmittag mit akuten Vergiftungssymptomen in ein Krankenhaus. Noch am Abend erhärtete sich der Verdacht, dass die Essenerin Opfer eines Verbrechens geworden war.

Eine Polizei-Hundertschaft suchte nach Spuren

Einen Tag später konnte die 30-jährige Deutsche „aus dem familiären Umfeld“ der älteren Dame festgenommen werden. Am späten Mittwochnachmittag suchten Kräfte der Polizei-Hundertschaft rund um den Tatort an der Sylviastraße nach möglichen Spuren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter am Donnerstag Untersuchungshaft für die Beschuldigte an. Der Vorwurf lautet auf versuchten Mord. Nähere Angaben zum Motiv und zum Tatablauf machten die Behörden nicht. Es blieb auch die Frage unbeantwortet, in welchem familiären Verhältnis die beiden Frauen zueinander stehen.

