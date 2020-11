Ein 21-Jähriger soll eine junge Frau an der Weuenstraße in Essen-Altendorf lebensgefährlich verletzt haben.

Mordversuch in Essen: Verdächtiger (21) in Norwegen gestellt

Essen. 21 Jahre alter Syrer soll junge Frau mit mehreren Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Internationale Fahndung brachte schnellen Erfolg.

Die Bluttat von der Weuenstraße in Essen-Altendorf ist offenbar geklärt: Knapp zwei Wochen nachdem dort eine 25-Jährige mit lebensgefährlichen Stichverletzungen in einem Hausflur entdeckt worden war, konnten Ermittler den mutmaßlichen Täter in Norwegen fassen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag berichteten, sitzt der 21 Jahre alte Syrer unter anderem wegen versuchten Mordes in Haft und wartet auf seine Auslieferung nach Deutschland. Das Opfer ist inzwischen außer Lebensgefahr und auf dem Weg der Besserung, sagte die zuständige Staatsanwältin Sarah Erl am Montag

Nach intensiver nationaler und intensiver Ermittlungsarbeit zwischen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Essen, dem Landeskriminalamt sowie Polizeibehörden aus Dänemark und Norwegen gelang es Personenfahndern, den Mann am 29. Oktober in der Stadt Tønsberg ausfindig zu machen und festzunehmen. Nachdem sich die Hinweise auf den mutmaßlichen Täter, der in Norwegen lebt, verdichtet hatten, bot die Zielfahndung des LKA dem Polizeipräsidium seine Unterstützung für Fahndung und Festnahme an.

Internationales Netzwerk half, den Mann ausfindig zu machen

Die Kriminalisten des Landes nutzten dafür das Netzwerk europäischer Zielfahndungsdienststellen, kurz „Enfast“ (European Network of Fugitive Active Search Teams). Der Essener Mordkommission gelang es schließlich mit der Unterstützung dieses Netzwerkes den Fluchtweg des 21-Jährigen außerhalb Deutschlands nachzuvollziehen. Die Norweger konnten den Aufenthaltsort des Gesuchten ermitteln und ihn festnehmen.

Neben dem Mordversuch wird dem Mann offenbar ein Raub zur Last gelegt, der ein Motiv für die Messerattacke auf die 25-Jährige gewesen sein könnte. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Naheliegend ist, dass Aussagen der jungen Frau die Ermittler relativ schnell auf die Spur des Verdächtigen geführt haben könnten. Nähere Angaben zu den Umständen und dem genauen Motiv für die Bluttat wollte Staatsanwältin Sarah Erl mit Verweis auf die weiter laufenden Ermittlungen auf Nachfrage noch nicht machen.

„Enfast“ ist ein Netzwerk aus Zielfahndungsstellen, die durch eine engere internationale Zusammenarbeit für mehr Sicherheit innerhalb der Europäischen Union sorgen sollen. Die Behörden werden in die Lage versetzt, umgehend Maßnahmen zur Lokalisierung und Festnahme international gesuchter und teils schwerstkrimineller Straftäter umzusetzen. (j.m.)