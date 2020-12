Mordversuch: Beschuldigter aus Norwegen sitzt in Essener JVA

Essen. Nach der Bluttat an der Weuenstraße in Altendorf wurde der mutmaßliche Täter an die Essener Behörden überstellt. Hintergründe weiter unklar.

Fünf Wochen nach dem Mordversuch an einer 25-Jährigen in Essen-Altendorf sitzt der mutmaßliche Täter (21) in der Essener Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Der Syrer, der am 22. Oktober an der Weuenstraße auf die junge Frau eingestochen und sein Opfer lebensgefährlich verletzt haben soll, konnte in Norwegen gestellt und inzwischen von Zielfahndern des Landeskriminalamtes an die Essener Mordkommission „Mantel“ überstellt werden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hat sich der Tatverdacht gegen den 21-Jährigen erhärtet. Die Ermittlungen laufen weiter, die Hintergründe und das Motiv scheinen noch unklar zu sein.

Mann wurde in Tønsberg festgenommen

Die nationale und internationale Zusammenarbeit von Behörden über das Zielfahndungsnetzwerk „ENFAST“ hatte bereits sieben Tage nach der Bluttat Erfolg: Der geflüchtete Mann konnte in Norwegen ausgemacht und am 29. November in der Stadt Tønsberg festgenommen werden.

Neben dem Mordversuch wird dem Mann offenbar ein Raub zur Last gelegt, der ein Motiv für die Messerattacke auf die 25-Jährige gewesen sein könnte. Täter und Opfer sollen sich gekannt haben. Naheliegend ist, dass Aussagen der jungen Frau die Ermittler relativ schnell auf die Spur des Verdächtigen geführt haben könnten.

Nähere Angaben zu den Umständen der Bluttat wollte Staatsanwältin Sarah Erl mit Verweis auf die weiter laufenden Ermittlungen auf Nachfrage bislang noch nicht machen. Das Opfer ist außer Lebensgefahr. (j.m.)