Mord in Essen-Frohnhausen: In diesem Haus an der Adelkampstraße lebte Helene F. Ende Mai 2023 wurde sie gewaltsam getötet.

Essen Ab jetzt muss sich eine 30-Jährige vor dem Landgericht verantworten. Sie soll eine Seniorin aus Essen-Frohnhausen umgebracht haben.

Knapp acht Monate nach dem gewaltsamen Tod der Seniorin Helene F. (89), die Ende Mai 2023 in ihrer Wohnung in der Adelkampstraße im Essener Stadtteil Frohnhausen umgebracht wurde, steht die mutmaßliche Mörderin jetzt vor Gericht. Angeklagt wegen Mordes ist die Putzfrau (30) der Seniorin. Die Mutter soll drogensüchtig sein und hatte sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der Prozess startet am Dienstag (17. Februar).

Die Anklage lautet auf Mord sowie dreifachen, gewerbsmäßigen Diebstahl. Die Ermittlungen ergaben, dass die 30-Jährige wiederholt Bargeld, Schmuck und andere Wertgegenstände aus den Wohnungen der Seniorinnen und Senioren befördert haben soll, für die sie als Reinigungskraft tätig war. Eingeteilt worden war sie von Firmen, von denen sie regelmäßig schnell gekündigt wurde, weil die Diebstähle ans Licht kamen, heißt es.

Mord in Essen-Frohnhausen: Putzfrau wusste, dass Helene F. nicht zu Hause ist

So war es auch im Mai 2023: Die damals noch 29-Jährige war wegen vorheriger Diebstähle von ihrer letzten Reinigungsfirma gekündigt worden. Das sagte die Beschuldigte der Seniorin aber nicht, sondern kam weiter regelmäßig zum Putzen – und sie habe laut Staatsanwaltschaft gewusst: Dienstags ist Helene F. in den Morgenstunden in einer Tagespflege-Einrichtung. Wie sie sich am Morgen des 30. Mai Zutritt zur Wohnung in dem Mehrfamilienhaus an der Adelkampstraße verschafft haben soll, ist noch unklar – fest stehe laut Staatsanwaltschaft jedenfalls: An diesem Tag war Helene F. wider Erwarten zu Hause. Es folgte die folgenschwere Auseinandersetzung.

Mit extremer Brutalität, so hat die Staatsanwaltschaft ermittelt, soll die Haushaltshilfe die Seniorin getötet haben – sie streckte die betagte Frau demnach mit Schlägen zu Boden, hielt ihr Knie so lange auf den Hals der Seniorin, bis Kehlkopf und Zungenbein brachen, danach soll die mutmaßliche Täterin, ihrem Opfer noch acht Stiche in den Hals versetzt haben. Den Fernseher in der Wohnung von Helene F. soll die heute 30-Jährige vorher extra laut gestellt haben – damit die Schreie der Seniorin nicht zu hören sind.

Mord in Essen-Frohnhausen: Mutmaßliche Täterin stellte den Fernseher extra laut

Anschließend soll die Putzfrau noch einen Hunderteuroschein aus der Wohnung mitgenommen haben. In deren Wohnung fanden die Ermittler später Schmuckstücke, die auch der getöteten Helene F. zugeordnet werden konnten.

Regelmäßig, berichtete bereits vor Wochen Landgerichts Sprecher Thomas Kliegel, hatte die mutmaßliche Täterin ihre Beute im Pfandhaus versetzt, um ihre Drogensucht zu konsumieren. Einzelheiten zur Suchtgeschichte der Frau sind bislang noch nicht bekannt. Bereits Ende Juni 2023 war die Putzfrau wegen dringenden Tatverdachts festgenommen worden. Zuvor war sie auch als Zeugin in der Angelegenheit befragt worden.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen