Mordkommission Essen: Schläger attackieren Vater und Sohn

Essen. Versuchter Totschlag: Männer haben einen 41-Jährigen und dessen Sohn (12) im Südostviertel zu Boden geschlagen. Der Vater wurde schwer verletzt.

Nach einem brutalen Angriff zweier Schläger auf einen Essener (41) und dessen zwölfjährigen Sohn im Südostviertel ermittelt eine Mordkommission der Polizei. Die Staatsanwaltschaft geht von versuchtem Totschlag aus.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, war der Iraker mit seinem Jungen am 9. Oktober gegen 22 Uhr zu Fuß auf der Gerhard-Stötzel-Straße unterwegs, als die beiden Unbekannten auf ihn zuliefen und in Höhe eines dortigen Kiosks auf ihn einschlugen, bis ihr Opfer zu Boden ging. Dann griffen die Täter den Zwölfjährigen an, bis auch er auf dem Asphalt lag. Die beiden Männer flüchteten in einem SUV.

Zu den Hintergründen des Angriffs ist nichts bekannt

Alarmierte Rettungskräfte versorgten Vater und Sohn vor Ort, bevor sie beide ins Krankenhaus brachten. Der 41-Jährige erlitt bei dem Angriff schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen, sagte Polizeisprecherin Sonja Kochem. Das Kind wurde weniger massiv verletzt. Zu den Hintergründen des Angriffs sei nichts bekannt.

Einer der Schläger ist 25 bis 35 Jahre alt und hat schwarze Haare mit eine kahlen Stelle am Hinterkopf. Er trug einen langen schwarzen Bart, der ihm bis zur Brust reichte und schwarze Kleidung. Wer den Ermittlern Hinweise geben kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

