Mordkommission Essen ermittelt: 22-Jähriger niedergestochen

Essen/Gelsenkirchen. Ein Gelsenkirchener (28) soll am Hauptbahnhof Essen einen 22-Jährigen lebensgefährlich verletzt haben. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagnachmittag (14.7.) in der Nähe des Hauptbahnhofs Essen ermittelt eine Mordkommission. Aus bislang ungeklärter Ursache sollen dort laut Polizei ein 28-jähriger Gelsenkirchener und ein 22-jähriger Mann aus Guinea an der Rellinghauser Straße Ecke Freiheit aneinander geraten sein.

Der 28-Jährige steht im Verdacht, mehrfach mit einem Gegenstand auf den 22-Jährigen eingestochen gerate sein zu haben.

Tatverdächtiger wird in Gelsenkirchen festgenommen

Das Opfer wurde noch vor Ort medizinisch betreut und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann noch am Abend notoperiert wurde. Entgegen erster Informationen bestand zwischenzeitlich Lebensgefahr, so die Polizei. Die Identität des Tatverdächtigen konnte noch am Tatort ermittelt werden.

Der Mann wurde gegen 22 Uhr durch einen zivilen Einsatztrupp der Polizei auf Gelsenkirchener Stadtgebiet festgenommen und befindet sich seitdem in Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

