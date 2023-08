Monster Trucks Essen: Wo und wann die PS-Monster bald sind

Überdimensionale Reifen, 1200 PS stark: In Essen ist bald eine „Monster Truck Show“ zu sehen.

Essen. Sie sind riesig, sie sind laut: Monster Trucks. In Essen ist bald eine „Stunt Show“ zu sehen. Dabei kommen nicht nur die PS-Monster zum Einsatz.

Eine „Monster Truck Show“ ist an den beiden ersten September-Sonntagen (3./10.9.) in Essen zu sehen. Der Veranstalter verspricht eine anderthalbstündige Live-Show „mit qualmenden Reifen und spektakulären Crashs“. Ort des Geschehens soll der Parkplatz des Kronenberg-Centers (Haedenkampstraße 21) sein. Shows sollen an den beiden Sonntagen jeweils um 11 und 16 Uhr vor dem Globus-Markt starten.

[Alle Nachrichten aus Essen: Hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren]

Motorräder, Quads, Autos und die bekannten Monster-Trucks mit ihren riesigen Reifen zählen zu den Requisiten, die Gino Winter und seine Stuntmen mitbringen, heißt es in einer Ankündigung. Sie wollen Motorrad-Weitsprünge, spektakuläre Zusammenstöße mit Autos und fahrerisches Geschick zeigen – etwa wenn Gino Winter und sein Sohn Peter Winter im Auto auf nur zwei Rädern über das Gelände fahren.

Stunt-Show in Essen: Höhepunkt sind die Monster Trucks

Eine Stunt Show kommt nach Essen. Foto: Stunt Movie Production

Im Vergleich zu vorherigen Shows des Düsseldorfer Familienunternehmens sei der Stunt des „Fliegenden Auto“ neu. Mit enormer Beschleunigung rast dabei ein Pkw eine speziell konstruierte Rampe hoch, um in einer Höhe von bis zu sechs Metern bis zum Aufprall zehn Meter weit über dem Asphaltboden zu fliegen. Ebenfalls neu im Programm sei ein Überschlag mit dem Quad. „Nicht zum Nachahmen empfohlen ist das Parkmanöver bei einer Geschwindigkeit von 100 Stundenkilometern“, heißt es außerdem.

Am Ende der Show sollen die acht Tonnen schweren Monster-Trucks mit ihren überdimensionalen Riesenreifen zum Einsatz kommen – und mit der Kraft von 1200 PS den Schrottautos auf dem Gelände „den letzten Rest“ geben.

Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren zahlen für ein Ticket 25 Euro, Kinder von 3 bis 12 Jahren 20 Euro. Kinder unter drei Jahren haben freien Eintritt. Weitere Infos unter: www.stuntmovieproduction.com

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media:Facebook + Instagram + Twitter |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen