Monatelang ungenutzt: Neues Leben für leeren Festplatz

Essen-Dellwig. Wie sich ein kaum genutzter Platz zum Weltkindertag mit Leben füllt. Und warum das eine gute Idee für den Stadtteil Essen-Dellwig ist.

Mit dem Familienfest „Dellwig bewegt sich“ feiert der Stadtteil am 20. September auf dem Festplatz an der Donnerstraße den Weltkindertag sowie die „Europäische Mobilitätswoche“. Und er ergreift gleichzeitig die Gelegenheit, für eben jenen selten genutzten Festplatz Werbung zu machen.

Geplant ist so einiges an diesem Nachmittag: Von 14.30 Uhr bis 17 Uhr stehen Bewegung und Spiele auf dem Programm, es wird gebastelt, gegessen und getrunken, das „Feuerrote Spielmobil“ des Kinderschutzbundes ist da, es wird eine Hüpfburg und weitere Spielgeräte geben. Der ADFC baut einen Fahrradparcours auf; das Jugendzentrum „Friz“ ist genauso mit von der Partie wie das Altenwohnheim Papst-Leo-Haus, beide haben für die Bühne kleine Vorstellungen vorbereitet. „Wir legen aber bewusst den Fokus auf Kinder“, erklärt Ulrike Packmohr, die zum Organisationsteam gehört, „weil es im Stadtteil auch viele unversorgte Kinder gibt, die weder im Kindergarten sind noch in der Schule“. Für die könnte es, so die Hoffnung der Veranstalter, hier auf dem Platz in Zukunft verstärkt Angebote geben.

Vereine aus dem Stadtteil gestalten das Programm

Am Weltkindertag präsentieren sich auf der Bühne sowie an Infoständen Vereine und Organisationen aus dem Stadtteil, darunter beispielsweise die Kita Frechdachse. Ruwa Dellwig zeigt Übungen aus dem Reha-Programm, und das inklusive Maskentheater „Anders eben“ wird den gesamten Platz pantomimisch bespielen. Und nicht zuletzt sind da noch die Ringer des TV Dellwig, die ihre Turnmatten mitbringen werden, um ihren Sport vorzustellen. Auch Bezirksbürgermeisterin Margarete Roderig wird erwartet, und selbst der Polizeipräsident von Essen und Mülheim, Frank Richter, hat seinen Besuch zugesagt.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Verein FUSS, einem Fußgängerschutzverein, der sich für die Interessen von Fußgängerinnen und Fußgängern einsetzt – für freie Gehwege, möglichst ohne parkende Autos, ohne Radfahrer und barrierefrei. „Es gibt da eine Vielzahl an Dingen, die wir gerne anders hätten“, sagt Wolfgang Packmohr, Polizeidirektor a.D. und Sprecher des Essener Vereins. „Fußgänger sind wir alle. Und Fußgänger brauchen im Straßenverkehr ihren Raum.“

Biergarten kommt gut an

Gehen bedeute aber auch, aufeinander zuzugehen. Und das sei eines der Ziele von „Dellwig bewegt sich“. Wolfgang Packmohr: „Wir haben hier Kinder und Senioren im Stadtteil, wir haben Menschen mit Migrationshintergrund, Leute aus Behindertenheimen. Wir versuchen auf diesem zentralen Platz etwas zu inszenieren, wo alle zusammenkommen können.“ Zudem wolle man den Festplatz beleben, der nur wenige Tage im Jahr für die Kirmes genutzt wird „oder mal für den Weihnachtsbaumverkauf, ansonsten steht der Platz leer“, so Packmohr. „Dabei kommen hier so viele Menschen vorbei. Wir wollen hier eine Begegnungsstätte schaffen.“ Ein wenig hat sich in jüngster Vergangenheit bereits getan: Angrenzend hat ein Biergarten eröffnet, der gut angenommen wird. Auch soll der städtische Platz in Zukunft noch begrünt werden.

Vom Weihnachtsmarkt bis zur Ostereiersuche

Mit ihren Zukunftsplänen für das Gelände stößt die Initiative in der Nachbarschaft offenbar auf große Resonanz. „Wir mussten eigentlich nur offene Türen einrennen“, sagt Elke Boeing-Sterner. „Wir haben unsere Idee vorgestellt, und die verschiedenen Institutionen haben alle gerne mitgemacht.“ Dabei ist der Platz nicht gerade schön gelegen: die Hauptverkehrsstraße auf der einen Seite, die Bahnschienen auf der anderen. Doch der Bedarf im Stadtteil ist groß. Parkbänke am Rand, da sind sich die Mitglieder von FUSS einig, wären eine gute Idee, ein erster Schritt, um die Aufenthaltsqualität zu steigern – beispielsweise für ein Schwätzchen nach dem Einkauf.

Auch der Islamisch-türkische Kulturverein, der gleich um die Ecke beheimatet ist, habe bereits Interesse angemeldet, seinen nächsten Tag der offenen Tür vielleicht nicht im eigenen Hof, sondern gleich hier zu veranstalten. Wolfgang Packmohr: „Das ist ein Platz für den Stadtteil, da kann man richtig was draus machen.“ Ein kleiner Weihnachtsmarkt, ein Sportfest – die Möglichkeiten scheinen unendlich. „Das muss ja nicht immer im riesengroßen Rahmen sein“, fügt Ulrike Packmohr hinzu. „Wir setzen darauf, dass die Organisationen, die bei ,Dellwig bewegt sich‘ mitmachen, auch eigene Ideen entwickeln. Ob das jetzt die Ostereiersuche ist oder eine Musikveranstaltung.“ Oder eben der nächste Weltkindertag.

