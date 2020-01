Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mode, die leuchtet wie ein Verkehrsschild

Frillendorf. Auf den ersten Blick wirkt die Mode von Blissker eher unscheinbar. Gradlinige Schnitte, wenig Farbe. Doch sieht man genauer hin, sind da diese feinen Muster und Schriftzüge, die sich kaum vom Stoff absetzen. Ihre Wirkung erhalten die Modedrucke (Prints) erst bei Lichteinfall, ob von der Sonne, einer Lampe, einem Scheinwerfer oder am effektivsten vom Blitz einer Kamera. Nach dem Prinzip der Retro-Reflexion basiert diese Art des Drucks: Das Licht reflektiert im gleichen Winkel wie es einfällt – wie bei einem Verkehrsschild.

Blissker ist eine Marke der Firma Reflective Fashion GmbH. Diese wiederum gehört dem 50-jährigen Essener Familienunternehmen Kaufmann Druckmedien. Vor 15 Jahren entwickelte Inhaber Harald Kaufmann das Textilprintverfahren und ließ es sich patentieren. Ein Ausweg aus der Krise der Druckindustrie? „Wir wollten uns vom Wettbewerb abheben“, sagt Bektas Demir-Angenendt, Geschäftsführer von Reflective Fashion. Was zunächst als potenziell erfolgreiches Patent begann, stieß bei Kunden eher das Interesse am Endprodukt an: der Mode. So entstand im vergangenen Jahr die Marke Blissker, die gerade ihre zweite Männer und Frauen-Kollektion auf der Modemesse „Bread & Butter“ in Berlin vorgestellt hat.

Blissker lässt seine Kleidung in der Türkei in Istanbul herstellen. Die Prints entstehen in Frillendorf und werden zum Teil auch hier auf die schon verarbeiteten Stoffe gedruckt, zum Teil in die Türkei zum Druck geschickt. Demir-Angenendt ist die europäische Produktionslinie wichtig: „Wie schafft man sonst gleichbleibende Bedingungen?“ Die Prints werden aus auf Wasser basierenden Systemen hergestellt, Öko ist die verwendete Baumwolle allerdings nicht. Die faire Produktion hat ihren Preis: Zwischen 40 und 80 Euro zahlt der Kunde im für ein T-Shirt, rund 130 Euro für eins der lockeren Hosenmodelle.

Demir-Angenendt ist derzeit auf der Suche nach Geschäften, die ihre neue Kollektion in ihren Bestand aufnehmen. „Wir brauchen Boutiquen, die eine individuelle Ansprache haben“, sagt Demir-Angenendt, denn „der Endkunde kennt uns noch nicht.“ Derzeit verkauft Blissker im Online-Shop auf der eigenen Internetseite. Man müsse erst einmal den Bedarf herstellen, Neugier und Begehrlichkeit wecken: „Die Leute sind immer auf der Suche nach Innovationen.“

Noch steckt Blissker in den Kinderschuhen: Zwei Designer arbeiten hier neben der Produktmanagerin und dem Geschäftsführer. Kaufmann Druckmedien beschäftigt 15 Mitarbeiter. Wenn sich die Marke einmal etabliert hat, stehen weitere Projekte an, zum Beispiel eine Kollektion für Kinder oder Motorradfahrer. Demir-Angenendt ist sich sicher: „Die Anwendungsmöglichkeiten der reflektierenden Prints sind riesig.“