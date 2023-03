Mittwoch Streik: Drei Essener Kliniken nur mit Notversorgung

Schon am 13. Februar 2023 streikten in Essen Mitarbeiter von Alfried-Krupp-Krankenhaus, Ruhrlandklinik und LVR-Universitätsklinik. Sie versammelten sich vor dem Rüttenscheider Krupp-Krankenhaus.

Essen. Beschäftigte von drei Essener Kliniken streiken am Mittwoch und ziehen vors Rathaus. Diese Krankenhäuser bieten dann nur eine Notfallversorgung.

Unter dem Motto „Eure Gesundheit ist Gold wert – unsere Arbeit auch!“, ruft die Gewerkschaft Verdi an diesem Mittwoch (15. März) Klinikbeschäftigte in der laufenden Tarifrunde des öffentlichen Dienstes zum Streik auf. In Essen werden das Alfried-Krupp-Krankenhaus in Rüttenscheid, die Ruhrlandklinik und die LVR-Universitätsklinik bestreikt. An diesen Kliniken findet am Mittwoch nur eine Notfallversorgung statt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

„Die Arbeitgeberseite fordert nach drei Jahren Pandemie und einer Flut von warmen Worten jetzt den ,Tarifvertrag Zukunftssicherung’ für Krankenhäuser. Klinikbetreibern soll damit ermöglicht werden, Beschäftigten bis zu sechs Prozent von ihrem Lohn wegzunehmen, wenn ihr Betrieb in eine finanzielle Schieflage geraten ist“, erklärt die zuständige Gewerkschaftssekretärin in Essen, Katharina Schwabedissen, zum aktuellen Stand der Tarifverhandlungen. „Die Beschäftigten in den Krankenhäusern sind fassungslos über diese Maßlosigkeit der Arbeitgeberseite.“

„Die Beschäftigten in den Krankenhäusern sind fassungslos über diese Maßlosigkeit der Arbeitgeberseite“, sagt Katharina Schwabedissen, Gewerkschaftssekretärin von Verdi in Essen. Das Bild zeigt sie beim Warnstreik im Februar 2023 vor dem Krupp-Krankenhaus Rüttenscheid. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Es sei Aufgabe des Staates, Gesundheitseinrichtungen umfassend zu finanzieren, statt auf die Löhne von Beschäftigten zurückgreifen zu wollen. Bettenschließungen, Berufsflucht, verschobene Untersuchungen und Operationen seien Alltag in den Kliniken. Die Beschäftigten würden bei der Versorgung von kranken Menschen selbst krank. „Es braucht jetzt ein klares Signal der Arbeitgeber, dass auf die warmen Worte und den Applaus in der Pandemie konkrete Verbesserungen und höhere Gehälter für die Beschäftigten in den tarifgebundenen Kliniken folgen“, sagt Olaf Nuhnen, Betriebsratsvorsitzender des Alfried-Krupp-Krankenhauses in Rüttenscheid. „Sollte das nicht der Fall sein, dann werden noch mehr Kolleginnen und Kollegen unsere Gesundheitsbetriebe verlassen. Das kann niemand wollen!“

Streikende ziehen am Mittwoch vors Essener Rathaus

Die Streikenden der drei Essener Kliniken kommen am Mittwoch ab 11 Uhr auf den Treppen zwischen Willy-Brandt-Platz und Teichstraße gegenüber vom Essener Hauptbahnhof zusammen und ziehen gegen 11.20 Uhr in einem Demonstrationszug zum Essener Rathaus. Laut Verdi warten dort auf die „Held*innen der Pandemie“ ein roter Teppich und ein „Walk of Fame“.

Um 11.45 Uhr soll die Abschlusskundgebung vor dem Rathaus starten. Die Gewerkschaftsaktivisten bitten dann Mitglieder aus den Ratsfraktionen sowie Essener Mitglieder des Landtags zum Interview. Oberbürgermeister Thomas Kufen habe aus terminlichen Gründen abgesagt, dafür stelle sich Stadtkämmerer Gerhard Grabenkamp den Fragen der Streikenden.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen