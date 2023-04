„Mitten im Pott“: Musik-Festival auf Essener Gleisschleife

Essen-Frintrop. Die Musik-Veranstaltung „Mitten im Pott“ kommt im Juni auf die Gleisschleife nach Frintrop. Auf der Bühne stehen auch Essener Künstler.

Die Musik-Veranstaltung „Mitten im Pott“ soll in diesem Sommer zum ersten Mal auch mitten in Frintrop stattfinden. Die Gleisschleife an der Frintroper Straße wird für zwei Tage zum kleinen Festival-Gelände. Am 9. und 10. Juni spielen Martin Stoemmer, das Essener Duo Benny und Joyce sowie der Frintroper Mathis Kloss. Neben Musik wird es verschiedene Getränke- und Imbissstände geben.

Veranstalter sind Matthias Kloss und Volkan Bozkaya, die seit rund einem Jahr gemeinsam den Imbiss an der Frintroper Gleisschleife betreiben. Sie kooperieren mit Dirk Babilon, der die Reihe „Mitten im Pott“ schon an verschiedenen Orten im Ruhrgebiet organisiert hat, unter anderem in Unterfrintrop. „Wir möchten die Veranstaltung gerne auch im Herzen von Frintrop etablieren“, sagt Matthias Kloss. Das Gelände direkt am Imbiss biete sich an, um auch das gastronomische Angebot sicherzustellen. Sollte die erste Ausgabe von „Mitten im Pott“ hier ein Erfolg sein, sei im kommenden Jahr eine Wiederholung auf den landwirtschaftlichen Flächen möglich, die er ganz in der Nähe bewirtschafte, erklärt Kloss.

Ticket-Verkauf für „Mitten im Pott“ in Essen-Frintrop

Den Schritt zu einem Open Air an neuem Ort gehen die Veranstalter in Frintrop zu einer Zeit, in der andere sich aufgrund der Finanzsituation zurückziehen. Das „Turock-“ und das „Nord Open Air“ auf dem Viehofer Platz in der Essener Innenstadt fallen in diesem Sommer in ihrer bisherigen Form aus, Grund sind gestiegene Personal- und Produktionskosten. Deshalb wird auch „Mitten in Frintrop“ Eintritt kosten. „Allein über die Bierpreise können wir es nicht finanzieren“, sagt Kloss. Ein Einzelticket kostet zehn Euro, ein Kombi-Ticket für beide Tage 18 Euro. Kinder bis zwölf Jahren haben freien Eintritt.

Am Freitag spielt Rock- und Pop-Preisträger Martin Stoemmer mit Band sein Coverprogramm „Zeitlos“ mit Evergreens aus den vergangenen Jahrzehnten der deutschen Musikgeschichte sowie eigenen Songs. Der Nürnberger Sänger Martin Stoemmer unterstützte bereits Künstler wie Max Giesinger, Mark Forster, Christina Stürmer und Glasperlenspiel. In Frintrop will er seine neue Single präsentieren.

Mathis Kloss aus Frintrop war Kandidat bei „The Voice of Germany“. Auch er tritt bei „Mitten im Pott“ auf. Foto: "Sebastian Campos - Magnet Media Essen“

Am Samstag werden das Essener Duo „Benny und Joyce“ sowie der ehemalige „The Voice of Germany“-Kandidat Mathis Kloss auf der Bühne stehen. Der Sohn von Veranstalter Matthias Kloss war das jüngste Talent in der elften Staffel der Castingshow. Danach trat er unter anderem in der Essener Philharmonie auf und plant aktuell weitere Auftritte. „Mitten im Pott“ wird für ihn ein wirkliches Heimspiel sein, schließlich ist er in Frintrop aufgewachsen.

Streit um Wiese an der Frintroper Gleisschleife

Unstimmigkeiten gab es im Stadtteil wegen der Wiese inmitten der Gleisschleife – hier hatte der Bürger- und Verkehrsverein (BVV) Frintrop vor einigen Jahren mithilfe von Fördermitteln eine insektenfreundliche Blumensaat ausgebracht. Wenn die Wiese für die Veranstaltung gemäht werde und viele Menschen darauf herumlaufen werden, werde sie Schaden nehmen und mindestens in diesem Sommer nicht blühen, erklärt der Vorsitzende Peter Berndt. Daher sei der Standort aus seiner Sicht ungünstig, auch wenn er die Veranstaltung an sich begrüße: „Es ist natürlich eine tolle Sache für Frintrop.“

Auf der Wiese inmitten der Gleisschleife hat der Bürger- und Verkehrsverein insektenfreundliche Blumen ausgesät. Die Veranstalter von „Mitten im Pott“ versprechen eine erneute Aussaat auf eigene Kosten. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Die Veranstalter haben mittlerweile zugesichert, die Blumenwiese im Anschluss neu einzusäen und auch für die Blumenampel-Aktion des Bürger- und Verkehrsvereins zu spenden. Diesen Kompromiss hält Jörg Thiede, CDU-Stadtbezirksvorsitzender und ebenfalls Mitglied im BVV, persönlich für sinnvoll. Denn im Grunde wollten ja alle Beteiligten etwas für den Stadtteil, seine Bewohnerinnen und Bewohner erreichen: „Wir müssen alle an einem Strang ziehen.“ In diesem Sinne wollen die Organisatoren den Kirchengemeinden am Veranstaltungswochenende die Möglichkeit zu Open-Air-Gottesdienst anbieten und weitere Gastronomen aus dem Stadtteil einbinden, Gespräche dazu liefen noch.

Der Vorverkauf für „Mitten im Pott“ ist bereits gestartet. Tickets gibt es montags bis samstags jeweils bis 20 Uhr im Imbiss an der Schleife sowie in Kürze über einen Link auf www.mitten-im-pott.com.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen