Mit USB-Anschluss: Neue Straßenbahnen für die Ruhrbahn

Essen. Die Ruhrbahn nimmt 32 Straßenbahnen der Baureihe NF4 in Betrieb. Klappstufen haben dann ausgedient. So sieht es in den neuen Bahnen aus.

Die Ruhrbahn nimmt im kommenden Jahr die nächste Baureihe der Niederflurbahnen in Betrieb. Die NF4 ersetzt die letzten Hochflurstraßenbahnen aus den 1980er Jahren, Klappstufen haben dann endgültig ausgedient. Der Prototyp der neuen Bahnen ist schon eingetroffen.

Außenspiegel gibt es an der NF4 nicht. Die Fahrer beobachten ihre Bahn mit Hilfe von Kameras. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Auch die NF4 ist knallgelb lackiert, na klar. Eines aber fällt spätestens beim zweiten Blick auf: Die neuen Niederflurstraßenbahnen aus dem Hause Bombardier haben keine Außenspiegel mehr. Die Fahrerinnen und Fahrer nehmen ihr Fahrzeug mit Hilfe von Kameras im Blick. Davon gibt jeweils vier auf beiden Seiten. Das soll die Sicherheit beim Ein- und Aussteigen erhöhen.

Apropos Sicherheit: An den Türen fallen grüne LED-Lichtleisten auf. Die leuchten rot, wenn sich die Türen gerade schließen. Äußerlich sind das die augenfälligsten Unterschied zu den älteren Baureihen.

LED-Lichtleisten signalisieren Ruhrbahn-Kunden, wann sich die Türen schließen

Neben mehr Sicherheit verspricht die Ruhrbahn ihren Kunden auch mehr Komfort. Insgesamt finden in der 30 Meter langen Tram „mindestens 171 Fahrgäste“ Platz, heißt es. Die Sitze haben eine andere Form, an jeder Sitzbank gibt es zwei USB-Anschlüsse. Rollstuhlfahrer können per Knopfdruck sicherstellen, dass ihnen genügend Zeit bleibt, um die Bahn zu verlassen. Der Knopf wurde in Abstimmung mit Behindertenvertretern so versetzt, dass er bequem zu erreichen ist.

Die Sitze der NF4 haben im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine andere Form. An jeder Sitzbank finden sich zwei USB-Anschlüsse. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In der Fahrerkabine gibt es neben Bildschirmen auch neue Displays über die sämtliche Funktionen gesteuert werden. Am Design haben Fahrer mitgewirkt, heißt es.

Die Ruhrbahn investiert 90 Millionen in 32 neue Niederflurbahnen

90 Millionen Euro lässt die Ruhrbahn sich 32 neue Bahnen kosten. Davon nehmen 26 im Laufe des kommenden Jahres den Betrieb auf. Sobald sämtliche U-Bahnhöfe der Südstrecke nach Bredeney umgebaut sind, wird die letzte Hochflurbahn vom Gleis genommen und durch neue Niederflurbahnen ersetzt. Die Bahnsteige entlang der Südstrecke werden dafür abgesenkt, die Bauarbeiten sollen bis zum Ende der Sommerferien beendet sein.

Schneewache Die ausgemusterten Hochflurbahnen werden verschrottet – zwei Fahrzeuge verbleiben jedoch im Fuhrpark. Zum Einsatz kommen sollen sie laut Ruhrbahn bei starkem Schneefall, damit die Gleise frei blieben. Niederflurbahnen seien für diesen Zweck aufgrund ihrer geringeren Bodenfreiheit weniger gut geeignet.

Sechs Bahnen der NF4-Reihe komplettieren den Fuhrpark 2025, wenn die City-Bahn ans Netz geht und auch Essen 51, das neue Wohngebiet im Krupp-Gürtel, von der Ruhrbahn angefahren wird.

Rund zwei Jahrzehnte nach Inbetriebnahme der ersten Niederflurbahn der Baureihe NF1 hat die Ruhrbahn dann die Modernisierung ihrer Straßenbahn abgeschlossen. „Das ist das Ende einer langen Reise“, sagt Ruhrbahn-Vorstand Michael Feller. Die Lebensdauer einer Straßenbahn sei für 30 Jahre angelegt. In zehn Jahren haben die ersten Niederflurbahnen dieses Alter erreicht. Dann beginnt für die Ruhrbahn die Reise aufs Neue.

