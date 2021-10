Mit Polizei gedroht: Bewaffneter Räuber flüchtet ohne Beute

Essen. Ein Unbekannter mit Totenkopfmaske und Schusswaffe wollte eine Tankstelle in Essen-Bochold überfallen. Doch dann brach er unvermittelt ab.

Ein bewaffneter Unbekannter hat in Essen-Bochold einen Überfall auf eine Tankstelle abgebrochen und flüchtete, als ihm eine Kassiererin damit drohte, die Polizei zu rufen.

Wie die Behörde am Mittwoch berichtete, betrat der Mann den Verkaufsraum an der Bocholder Straße am Dienstag gegen 21.30 Uhr. Er nahm eine Getränkeflasche und bezahlte sie an der Kasse. Als die 30-jährige Kassiererin ihm das Wechselgeld aushändigen wollte, zog der Unbekannte einen Beutel, legte ihn auf den Verkaufstresen und forderte Geld.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, zog er eine Schusswaffe, die er auf die 30-Jährige richtete. Als die Tankstellen-Mitarbeiterin sich weigerte und drohte, die Polizei zu rufen, verschwand der Täter in unbekannte Richtung.

Laut Zeugenaussage hat er einen osteuropäischen Akzent, ist 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er hatte eine schwarz-weiße Totenkopf-Maske über Mund und Nase gezogen, trug eine schwarze Adidas-Daunenjacke, darunter einen blauen Kapuzenpullover, eine dunkle Jogginghose mit rot-gelben Flammen und weißen Symbolen sowie schwarze Sneaker.

Wer Verdächtiges an der Bocholder Straße/Ecke Jahnstraße beobachtet hat oder Angaben zu dem Räuber machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

