Mit Messer gedroht: Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. Ein kriminelles Trio hat einen 18-Jährigen im Südostviertel mit Messern bedroht. Der junge Mann musste Geld an einem Automaten abheben.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem von drei Kriminellen, die am 20. Oktober an der Wächtlerstraße im Südostviertel einen 18-Jährigen mit Messern bedroht haben. Sie zwangen den jungen Mann, Geld an einem Automaten abzuheben.

Wer den Unbekannten erkennt, sollte sich an die Essener Polizei wenden. Foto: Polizei

Einer der Unbekannten betrat zusammen mit dem Opfer die Bank und wurde dabei gefilmt.

Wer den abgebildeten Mann erkennt und/oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, sollte sich an die Ermittlungsgruppe Jugend der Essener Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 wenden.

