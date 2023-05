Nach Jahrzehnten hatte er der SPD den Rücken gekehrt, jetzt zieht Hans-Jürgen Zierus (76) für die Linkspartei wieder in den Stadtrat ein.

Kommunalpolitik Mit Links wieder in den Stadtrat: Hans-Jürgen Zierus (76)

Essen. 20 Jahre saß der Steelenser für die Sozialdemokraten im Stadtparlament. Jetzt fällt ihm das Mandat erneut in den Schoß – diesmal für die Linke.

Man wird ihm die Sitzordnung im Saal nicht groß erklären müssen, den Weg zum Pausenraum nicht und auch nicht, wer im holzvertäfelten Rathaus-Rund wann wo was sagen kann und wann nicht. Denn wenn Hans-Jürgen Zierus an diesem Mittwochnachmittag (17. Mai) als „neues“ Ratsmitglied der Linkspartei ins Amt eingeführt wird, dann sitzt da ein alter Bekannter im Stadtparlament – einer, der im vergangenen Jahr von Oberbürgermeister Thomas Kufen für nicht weniger als ein halbes Jahrhundert in der Essener Kommunalpolitik geehrt wurde.

Jetzt sieht man sich wieder öfter, denn Zierus, der in diesem Jahr 77 Jahre alt wird, rückt in der Ratsfraktion der Linken für Theresa Herzog nach, die ihr Mandat im April aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hat. Nächste auf der Reserveliste wäre Julia Quast gewesen, die 2020 als Studentin zur Wahl antrat, doch da sie nach Angaben der Linkspartei nicht mehr in Essen lebt, vervollständigt nun Zierus von Listenplatz 8 das Ratstrio der Linken.

Nur Bürgermeister Rudi Jelinek ist als Ratsmitglied noch älter als Zierus

Der war von 1967 an mehr als 40 Jahre Sozialdemokrat, vertrat diese zwei Jahrzehnte im Stadtrat und wechselte dann 2008 zu den Linken. Für diese sitzt er in der Bezirksvertretung VII (Steele, Kray) und im Seniorenrat, gehört der Landschaftsversammlung des Landschaftsverbands Rheinland an und dem Aufsichtsrat der städtischen Beschäftigungsgesellschaft Essener Arbeit.

Rats-Ältester, das nur am Rande, darf Zierus sich trotz fortgeschrittenen Alters nicht nennen. Dieser inoffizielle Titel gebührt seinem einstigen Genossen, Bürgermeister Rudi Jelinek von der SPD. Der kann noch knapp zwei Jahre mehr aufbieten.

