Nancy Pinakatt (42) will in ihrem Lehenga-Outfit einen Abend lang tanzen, um möglichst viele Spenden für den Essener Kinderschutzbund zu sammeln.

Spendenaktion Mit Leidenschaft helfen - Essenerin tanzt für Kinder in Not

Essen. Die Ingenieurin Nancy Pinakatt stellt einen Abend mit indischem Tanz auf die Beine. Der Erlös geht an den Kinderschutzbund. Sponsoren gesucht.

Nicht tatenlos zusehen und schlimme Schicksale einfach nur so zur Kenntnis nehmen, sondern sich aufraffen, etwas bewegen und helfen - das hat sich die Diplom-Ingenieurin Nancy Pinakatt für die Kleinen in den Notaufnahmen des Essener Kinderschutzbundes vorgenommen: „Gerade bei Kindern, die den Schutz, die Liebe, die Sicherheit und Geborgenheit von uns Erwachsenen brauchen, dürfen wir nicht einfach wegschauen“, ist die zweifache Mutter überzeugt. Die 42-jährige Essenerin will Gutes tun und unterstützen - aus und mit ihrer Leidenschaft: dem Tanzen. Das ist ihr Herzenswunsch, wie sie sagt.

Nach einem Zeitungs-Bericht über die Schutzhäuser in Borbeck sowie Altenessen und deren kleine Bewohner in Not hat Nancy Pinakatt mit ihren eigenen Kindern im vergangenen Jahr zwar spontan Geschenke gepackt und dem Kinderschutzbund gebracht. „Aber zufriedengestellt hat mich das nicht“, erinnert sie sich: „Ich fragte mich, welchen Beitrag ich als Einzelperson noch leisten könnte, um mehr zu erreichen.“ Ganz nach dem Motto „Schuster, bleib bei deinen Leisten“ sei ihr das Tanzen eingefallen.

Als Kind und Jugendliche indischen Tanz erlernt

„Ich hatte das große Glück, während meiner Kindheit und Jugend klassischen indischen Tanz zu erlernen“, sagt die 42-Jährige: „Durch den Tanz kann ich so viele Geschichten erzählen und Gefühle transportieren.“ Tanzen sei für sie so etwas wie ein Gespräch zwischen Körper und Seele und helfe, Tragik und Schmerz zu verarbeiten.

Zwischen Bollywood und klassisch-indischem Stil will sich Nancy Pinakatt deshalb am 28. Januar in der Galerie S-Art an der Lindenallee 10 „einen ganzen Abend lang“ bewegen und so möglichst viele Menschen erreichen. Es soll ein schönes, aber auch informatives Zusammentreffen werden: Vertreter des Kinderschutzbundes werden über ihre unverzichtbare Arbeit berichten, die unter Pandemiebedingungen noch herausfordernder geworden ist.

Etwa 100 Tickets stehen zur Verfügung und warten auf ihre Abnehmer. Erwachsene zahlen für die coronakonforme Veranstaltung voraussichtlich unter 2G-plus-Bedingungen 25 Euro, Kinder fünf Euro Eintritt - ein indisches Büffet ist inklusive. Der gesamte Erlös soll an den Kinderschutzbund gehen. Zusätzliche Spenden sind natürlich erwünscht.

Auf die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes aufmerksam machen

Nancy Pinakatt betont, es gehe ihr nicht nur ums Geld allein, sie wolle gleichzeitig auf die wichtige Arbeit des Kinderschutzbundes aufmerksam machen.

Ihre Familie, Freunde und Bekannte unterstützen sie nach Kräften bei ihrem Vorhaben. Die notwendige Licht- und Tonanlage wird gestellt, das ist schon sicher. Doch rechnet die 42-Jährige damit, dass ihr für Bühne und Bestuhlung Unkosten in Höhe von etwa 500 Euro entstehen werden. Für diese Summe werden noch Sponsoren gesucht, die sich bei der engagierten Veranstalterin unter der Rufnummer 0178-5378631 melden können - um Hilfe aus Leidenschaft für Kinder in Not möglich zu machen.

