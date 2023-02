Mit Horror-Messer zum Karneval: Polizei stoppt 16-Jährigen

Ein solches Karambitmesser fanden Bundespolizisten in der Tasche eines 16-Jährigen. In Asien wurde diese Art Messer ursprünglich zur Reisernte benutzt.

Essen. Polizisten stoppten einen Kölner auf dem Weg zu einem Karnevalsumzug in Essen. Was die Beamten in seiner Tasche fanden, machte sie sprachlos.

Mit einem martialischen Messer in der Tasche ist ein 16-Jähriger im Essener Hauptbahnhof aufgefallen. Bundespolizisten stellten die gefährliche Waffe sicher. Es handelte sich um ein sogenanntes Karambitmesser mit einer gebogenen Klinge.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, hatten die Einsatzkräfte den Jugendlichen aus Köln am Montagmorgen kontrolliert. Der junge Mann gab an, auf dem Weg zu einem Karnevalsumzug zu sein.

Als ihn die Polizisten nach gefährlichen Gegenständen befragten, räumte er ein, in seiner Tasche ein Messer mit sich zu führen. Die Bundespolizisten durchsuchten ihn und wurden fündig.

Gegen den 16-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

