Mit Haftbefehl gesucht: Essener im Hauptbahnhof aufgeflogen

Essen. Ein mutmaßlicher Drogendealer wurde im Essener Hauptbahnhof festgenommen. Wegen Rauschgifthandels lag ein Haftbefehl gegen den Mann vor.

Bei einer Kontrolle eines 26-Jährigen im Essener Hauptbahnhof haben Bundespolizisten einen gute Riecher bewiesen: Wie die Behörde am Montag berichtete, wurden Beamte am frühen Sonntagmorgen auf den Essener aufmerksam. Gegen den Mann, der diverse Drogen in der Hosen- und einer Umhängetasche versteckt hatte, lag ein offener Haftbefehl, ergab eine anschließende Überprüfung auf der Wache.

Das Amtsgericht Essen hatte gegen den Essener Untersuchungshaft angeordnet, da der Mann im Juni einer Hauptverhandlung unentschuldigt ferngeblieben war. Dem Deutschen wird vorgeworfen, im September 2020 mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge Handel getrieben zu haben.

Nach seiner Festnahme wurde der 26-Jährige dem zuständigen Haftrichter vorgeführt. Ihn erwartet zudem ein weiteres Strafverfahren wegen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, so die Bundespolizei.

