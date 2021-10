Mit Glasflasche zugeschlagen: Essener bei Prügelei verletzt

Am Kupferdreher Busbahnhof ist ein 20-Jähriger durch einen Schlag mit einer Glasflasche verletzt worden.

Essen. Bei einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen in Kupferdreh hat ein junger Mann Kopfverletzungen erlitten. Die Polizei sucht den Angreifer.

Bei einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen und Heranwachsenden in Essen-Kupferdreh ist ein 20-Jähriger durch einen Schlag mit einer Glasflasche am Kopf verletzt worden. Die Polizei konnte einen 17-Jährigen stellen, der an dem Gewaltausbruch beteiligt gewesen sein könnte. Nach dem Haupttäter, der mit der Flasche zugeschlagen haben soll, wird gesucht.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war es am Samstag gegen 20.30 Uhr am Kupferdreher Busbahnhof zu der Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen. Nach einem Wortgefecht und Beleidigungen gingen mehrere junge Männer auf den 20-Jährigen los und attackierten ihn mit Schlägen und Tritten, bevor die Flasche zum Einsatz kam.

Nach der Attacke flüchtete die Gruppe. Der 17-Jährige, der anschließend ins Visier der Polizei geriet, wurde seiner Mutter übergeben. Der flüchtige Rädelsführer soll zwischen 18 und 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß und korpulent sein. Vermutlich trug er eine türkis-blaue Jacke und eine dunkle Jeanshose.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben und womöglich auch Hinweise gegen können, die zu den Tätern führen, sollten sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0. Erst am Donnerstagabend ist ein 14-Jähriger bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Katernberg lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den gleichaltrigen mutmaßlichen Täter.

