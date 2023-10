Mit geklauten Schuhen geflüchtet - Polizei Essen sucht Dieb

Essen. In einem Bekleidungshaus an der Limbecker Straße steckte ein Unbekannter Schuhe ein und verschwand. Die Polizei zeigt ein Foto des Mannes.

Mit Fotos einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem mutmaßlichen Ladendieb.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte ein Ladendetektiv eines Bekleidungshauses an der Limbecker Straße am 28. Juli zwei Unbekannte beobachtet, die Ware entwendeten. Einer tat so, als probiere er Schuhe an, steckte sie aber in eine mitgebrachte Tüte. Anschließend machte sich der Unbekannte mit der Beute aus dem Staub.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Während einer der Männer von dem Ladendetektiv gestoppt werden konnte, sucht die Polizei nun öffentlich nach seinem Komplizen. Wer den mutmaßlichen Dieb auf dem Foto erkennt, sollte sich an die Behörde wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

