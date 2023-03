Mit Drogen, Waffen und Böllern durch den Hauptbahnhof Essen

Essen. 19-Jähriger hatte ein buntes Sortiment verbotener Gegenstände bei sich. Als er Polizisten sah, flüchtete er. Doch die Beamten waren schneller.

Drogen, Waffen, Böller in der Tasche - das waren gute Gründe für einen 19-Jährigen, Reißaus vor Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof zu nehmen. Doch die Beamten stellten den jungen Mann, gegen den jetzt unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt wird.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte sich der polizeibekannte Heranwachsende am Donnerstagnachmittag der Kontrolle entzogen, als er sie Streife sah. Er gab Fersengeld. Doch die Polizisten konnten den 19-Jährigen nach einem längeren Sprint einholen, zu Boden bringen und festnehmen. Hierbei zog er sich eine Schnittwunde an einem Finger zu, die später von Sanitätern versorgt wurde.

Auf der Wache wurde der Essener durchsucht. Dabei kamen mehrere gefährliche Messer, verschiedene Drogen und diverse Pyrotechnik zutage. Die Polizisten stellten die verbotenen Gegenstände sicher und forderten den Entschärfungsdienst der Bundespolizei an, um die Böller unbrauchbar zu machen.

