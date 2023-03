Mit diesem Song geht Essener DSDS-Kandidatin in die Liveshow

Rose Ndumba aus Essen hat es in die Endrunde von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Am Samstag singt sie live vor einem Millionenpublikum.

Essen. Finale für „Deutschland sucht den Superstar“: Die Essenerin Rose Ndumba hat es in die Liveshows geschafft. So bereitet sich die 24-Jährige vor.

„I Will Survive“ hat Rose Ndumba beim ersten Casting-Auftritt gesungen. Und ja, die Essenerin hat alle Vorrunden überstanden, Höhen und Tiefen erlebt und gehört am Samstag, 1. April, nun zu den zehn ausgewählten Kandidatinnen und Kandidaten der Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“. So hat sich die 24-Jährige auf das große Finale vorbereitet.

Am Samstagabend wird sie auf der großen Bühne im Coloneum in Köln stehen, vor gut 1000 Zuschauern im Saal und Millionen Menschen vor den Fernsehern. Seit Tagen schon bereitet sich die 24-Jährige auf den großen Auftritt vor. Die Nervosität habe ihr anfangs ziemlich zu schaffen gemacht, gesteht die Altendorferin. „Aber ich kann mir vorstellen, dass es am Samstag vielleicht auch ohne abgeht“, zeigt sich die Studentin zuversichtlich.

DSDS: Essenerin Rose Ndumba hat große Fangemeinde in den sozialen Medien

Die Fangemeinde, die Rose Ndumba in den sozialen Medien folgt, ist mittlerweile schon riesengroß und dürfte für viel Rückhalt sorgen. Rose Ndumba erzählt von vielen positiven Reaktionen auf ihre Auftritte, vor allem auch von jungen Frauen und Familien. Ohnehin hatte sie bei ihrem ersten Casting-Auftritt verkündet, für ordentlich „Pussy-Power“ in der 20. Jubiläumsstaffel von DSDS sorgen zu wollen.

Diese zehn Kandidatinnen und Kandidaten haben es ins Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Die Essenerin Rose Ndumba (3. von rechts, hintere Reihe) ist eine davon. Foto: Stefan Gregorowius / RTL

Das Selbstbewusstsein und die energetische Ausstrahlung, die Kult-Juror Dieter Bohlen gleich beim ersten Auftritt begeistert hatte, konnte die 24-Jährige allerdings nicht so durchgängig halten, wie es sich die vierköpfige DSDS-Jury manchmal gewünscht hätte. Gleichwohl hatten Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen auch in den Auslands-Recalls immer wieder große Sympathien und Zuspruch für die Essenerin erkennen lassen. Nach dem letzten Auftritt in Thailand war sie trotzdem eigentlich schon ausgeschieden – und als Nachrückerin am Ende doch wieder dabei.

Zum Jubiläum werden Siegersongs aus 20 Jahren DSDS gesungen

In den Liveshows, die RTL am 1., 8. und 15. April ausstrahlt, entscheidet nun allerdings das Publikums-Voting über Sieg und Niederlage der zehn verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten. Die werden an diesem Samstag (1. April) zum 20. Jubiläum Songs singen, mit denen frühere DSDS-Gewinner wie Alexander Klaws, Beatrice Egli und Mark Medlock in den letzten 19 Staffeln erfolgreich waren.

Rose Ndumba singt den Song „Don’t Believe“ von Mehrzad Marashi, dem DSDS-Gewinner von 2010. Sein Siegersong schaffte es damals innerhalb eines Tages auf Platz eins der Download-Charts und führt kurze Zeit später die deutschen Musikcharts an. Der Künstler mit Wurzeln im Iran hat danach eine Tanzschule in Hamburg eröffnet und sein eigenes Label „M8“ gegründet. Als Sänger ist er nicht mehr allzu oft in Erscheinung getreten. Rose Ndumba wird den Siegersong aus der 7. DSDS-Staffel allerdings in einer eigenen Fassung singen – man darf gespannt sein.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen